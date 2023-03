"C'est absolument scandaleux" réagit Eric Zemmour face au manque d'essence dans les Bouches-du-Rhône

Alors que les manifestations spontanées se multiplient contre la réforme des retraites, Eric Zemmour est de retour en librairie pour la sortie de son nouveau livre consacré à sa campagne présidentielle. Invité sur France Bleu Provence ce mercredi, l'ancien candidat à l'élection présidentielle a réagi à l'actualité et à la tension qui monte, notamment en Provence. Ce mardi, le dépôt pétrolier DPF de Fos-sur-Mer a été le lieu d'un affrontement entre manifestants opposés aux réquisitions et les CRS. Trois policiers ont été blessés.

3 policiers blessés devant le dépôt de Fos

L'ancien candidat de la république fait la tournée des villes avec ce nouveau livre dans une atmosphère donc très colérique. Olivier Mateu, le secrétaire général de la CGT 13, était notamment sur place hier, au dépôt de Fos-sur-Mer. Face à l'arrivée des policiers sur place, il a déclaré : "Apparemment des camions de CRS seraient en route pour rétablir l'ordre public. L'ordre public c'est nous !".

Une phrase qui a fait réagir Eric Zemmour ce mercredi matin sur France Bleu Provence. "J'ai vu [ici] des gens qui ne pouvaient pas aller travailler, comme des infirmières. L'utilisation de la voiture est indispensable et c'est absolument scandaleux! Je pense que cette phrase de la CGT est absolument honteuse." Pour le polémiste, "C'est le vieux rêve des soviets de la CGT. Ils pensent que ce sont eux qui règlent l'ordre et la sécurité. [...] Là, en l'occurrence, ils pensent qu'ils peuvent décider de qui travaille et qui ne travaille pas."

Si Eric Zemmour rappelle que le droit de grève est fondamental, il ajoute "qu'il y a aussi la liberté du travail qui est garantie", en référence aux pénuries d'essence qui touchent particulièrement les Bouches-du-Rhône en ce moment.

Première prise de parole d'Emmanuel Macron ce mercredi

Alors que la réforme des retraites a été adoptée suite au rejet des deux motions de censure à l'Assemblée, l'ancien candidat à la présidentielle rappelle que lui aussi est pour le relèvement de l'âge du départ à la retraite : "Le système est très déficitaire et il faut absolument le combler."

Ce mercredi, à 13 heures, Emmanuel Macron prendra la parole aux JT de France 2 et TF1 . "Je pense que l'autorité de l'Etat ne supporterait pas un renoncement, assure Eric Zemmour. Donc il faut penser encore une fois à long terme. Maintenant, cette réforme est une réforme comptable. Elle est insuffisante. Il faut l'accompagner d'une réforme profonde favorisant la famille et la natalité, parce que c'est comme ça qu'on sauvera à terme le système de répartition."

Le doigt d'honneur à Marseille lui colle à la peau

Une image le suit encore aujourd'hui, surtout en Provence : celle de ce doigt d'honneur que le polémiste avait fait à une Marseillaise en novembre 2021, avant qu'il soit déclaré officiellement candidat. Eric Zemmour y revient dans son livre et explique sur France Bleu Provence : "Oui, bien sûr, je l'ai dit, j'ai eu tort, c'était déplacé".

Avant d'ajouter : "J'ai été harcelé par la racaille antifa qui m'a empêchée de rencontrer des Marseillais qui voulaient me rencontrer." Pour le polémiste, c'est clair : "Le ministre de l'Intérieur a dit que, à Marseille, 55 % de la délinquance était d'origine étrangère [...] Donc oui, effectivement, Marseille est une espèce de laboratoire du grand remplacement et de toutes ses conséquences."