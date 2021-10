C'est bio, c'est sain, c'est Madame Henriette.

Madame Henriette a la volonté d'enchanter les pauses déjeuners en proposant des plats 100% bio et sains.

Derrière Madame Henriette se cachent Aurélie TIBERGHIEN GUICHENDUCQ, 38 ans, mariée 2 enfants, 15 ans d'expérience en marketing et communication (Apple, Boulanger), petite fille et fille de restaurateur et Jonathan TIBERGHIEN, 40 ans, marié 2 enfants, 15 ans d'expérience en gestion de point de vente. Gérant du magasin Bio d'Acqs à Dax.

L'idée est d'enchanter les pauses déjeuners en proposant des plats équilibrés et sains, concoctés avec des produits 100% bio, dans leur atelier à Tosse avec ne gamme de plats à emporter sans compromis sur le plaisir et le gout, présentés dans un packaging recyclable.

Où trouver les produits de Madame Henriette ?

- Au Café Madame Henriette, dans le magasin Bio d'acqs, 25 avenue du sablar à DAX. Du lundi au samedi, sur place ou à emporter.

- A la Baine, épicerie vrac et bio à Seignosse du mardi au vendredi

- En livraison sur Dax à partir du 10 novembre, commandez sur www.madamehenriette.com, et faites vous livrer chez vous à votre bureau ou pour vos réunions. Livraison offerte à partir de 35 euros de commande.

