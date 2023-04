"C'est capital de proposer une bonne cuisine pas chère", le patron du Jaune Poussin à Périgueux passe la main

C'est une institution à Périgueux, le restaurant Jaune Poussin va changer de main en juillet. Son patron historique, Gérard Caillé, va prendre sa retraite. Depuis 2008, il sert des repas cuisinés, frais, et le moins cher possible. Il raconte sur France Bleu Périgord, ce mercredi 26 avril.

"On passe son temps avec la calculette"

"On passe son temps avec la calculette, à acheter les produits le moins cher possible, des produits qui peuvent entrer dans la formule. C'est un combat quotidien." Depuis 2008, Gérard Caillé veut proposer des repas moins chers, mais pas moins bons.

"En 2008, en voyant les gens manger des sandwich sur les bancs, j'ai eu l'idée de lancer un buffet, j'avais dit 'on va lancer une formule à moins de 10 balles', explique le gérant de Jaune Poussin, devenu une institution à Périgueux.

Premier témoin de l'augmentation des prix

"Au fil des années ca a augmenté et le choix se rétréci. Le sucre a pris 250% selon moi. Tout a augmenté à vitesse grand V, les légumes, la viande, même l'épicerie. Tout. La formule, aujourd'hui entrée plat dessert, est à 14,90€ mais c'est à volonté. On faisait jusqu'à 200 repas le midi", se félicite le patron.

Alors il s'organise, il change au gré de l'inflation. "On peut moins travailler le veau par exemple. Mais il y a plein d'autres produits qui coûtent trop cher. On s'organise différemment, quand on est du métier, on arrive toujours à jongler."

Gérard Caillé ne veut pas renier son engagement initial. "Aujourd'hui, c'est capital d'essayer de proposer une bonne cuisine pas trop chère. C'est très important."

Impossible de trouver un repreneur

Lui aussi est victime de la situation économique. **"**Depuis le début du Covid nous avons mis l'affaire en vente, mais il n'y avait personne. Comme c'est une très bonne affaire, on a décidé de la conserver, expose l'homme de 65 ans. C'est ma fille Alexandra qui va prendre le relai. Elle connait très bien l'affaire. Moi je dois partir à la retraite, je suis fatigué."

