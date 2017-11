La 157e édition de la Vente des vins des Hospices de Beaune a lieu ce dimanche

La Vente des vins des hospices de Beaune attire chaque année 150.000 curieux ou professionnels du monde de la viticulture. Comme d'habitude les bénéfices iront à l'hôpital de la ville ainsi qu'à des associations soutenues par des parrains et marraines prestigieux.

Cette année 787 pièces de vins -157 de blanc et 630 de rouge- sont à vendre*. Une vente caritative au profit de l'hôpital de la ville de Beaune. Mais comme à chaque édition, une ou plusieurs pièces de vins sont offertes à des associations: c'est ce que l'on appelle "la pièce du Président". Cette année les Hospices de Beaune soutiennent: "la fondation Tara Expéditions" représentée par Agnès B. et Julie Depardieu. "La Fédération pour la Recherche sur le cerveau" parrainée par Marc-Olivier Fogiel et "la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer" soutenue par Charles Aznavour. Deux pièces de "Corton grand cru Clos du roi" seront vendues à leur profit.

Pierre Mayeul, une marque commercialisée par "Côtes et Climat" © Radio France - Thomas Nougaillon

En attendant cette vente aux enchères. La ville est en fête et la plupart des négociants en vins ont ouvert leurs caveaux pour des dégustations. C'est le cas de la maison de vins "Côtes et Climat", un négociant-vinificateur installé place Ziem. Matthieu Bouchard est actionnaire associé de cette jeune maison créée en juin 2016. "Traditionnellement, le négoce profite de la Vente des vins pour recevoir ses clients pour faire une première présentation du millésime de l'année et bien entendu présenter d'autres vins". Parmi la dizaine de personnes qui ont pris part à la dégustation organisée par leur maison de vins on trouve des amis mais aussi des clients potentiels. "Ce sont des gens qui vont aller déguster ce dimanche matin aux Hospices de Beaune avant de valider leurs choix pour la vente de l'après-midi" explique Matthieu Bouchard.

Matthieu Bouchard © Radio France - Thomas Nougaillon

Frédéric Hirault, l'associé de Matthieu Bouchard, va plus loin. "C'est un grand week-end pour nous on ouvre nos portes pour des dégustations et surtout nous sommes présents à la Vente des vins pour acheter du vin pour nos clients mais aussi pour nous". Le négociant-vinificateur s'est fixé un objectif précis: "l'objectif c'est d'acheter 7 pièces de vin, nous nous positionnons sur des appellations du type Volnay 1er Cru, Meursault 1er Cru, un petit peu de Pommard aussi on l'espère et un peu de Pouilly-Fuissé" Et bien sûr, il y a une enveloppe à ne pas dépasser. "Elle varie en fonction des appellations, nous on se fixe des budgets de l'ordre de 10 à 30 000 euros hors taxes la pièce".

Dominique Derozier © Radio France - Thomas Nougaillon

Parmi les clients de "Côtes et Climat" qui vont enchérir ce dimanche Dominique Derozier, un sommelier, originaire de Curtil-Vergy près de Nuits-Saint-Georges. "J'achète un petit peu de vin chez eux régulièrement et puis pour la troisième année nous nous mettons tous ensemble pour acheter une pièce de vin. Je prend entre 6 et 12 magnums. C'est vrai qu'il y a une marche que je ne peux malheureusement pas dépasser" explique cet amoureux de vin.

Beaucoup de monde à Beaune depuis vendredi à l'occasion de cet évènement: la 157e édition de la Vente des Vins des Hospices de Beaune © Radio France - Thomas Nougaillon

Cette vente aux enchères, effectuée par la maison Christie's, première maison de ventes aux enchères au monde se déroule sous les halles, en face de l'Hôtel-Dieu, de Beaune. Elle débute à 14h30 ce dimanche. La mise aux enchères de la pièce de charité elle se fera aux alentours de 16h.Comme la Bourgogne a été épargnée cette année par les aléas climatiques, sauf du côté de Châblis, 2017 s'annonce comme un excellent cru en quantité comme en qualité. C'est ainsi par exemple que cette année 200 pièces de plus que l’an dernier sont mises en vente. En 2016, près de 8,4 millions d'euros avaient été récoltés, le deuxième meilleure score jamais réalisé! Mais la Pièce des Présidents elle s'était adjugée 200.000 euros, soit deux fois moins qu'en 2015.

*une pièce = 228 litres, soit environ 288 bouteilles