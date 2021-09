"C'est comme après un match de boxe" : Les salariés de Naval Group marqués par la fin du contrat australien

Un clap de fin "découvert au réveil" par les salariés de Naval Group. Le "contrat du siècle", signé en 2016 entre la France et l'Australie, vient d'être rompu, au profit d'une alliance entre le pays d'Océanie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Ce nouvel accord prévoit la livraison de sous-marins à propulsion nucléaire aux Australiens. Jusqu'ici, Naval Group et l'Australie travaillaient sur des bâtiments à propulsion conventionnelle.

La France voit s'envoler un partenariat de 56 milliards d'euros et le site cherbourgeois de Naval Group une activité très importante. Le réveil a été rude ce jeudi dans le Cotentin. Comme pour Gilles, un employé :

C'est un peu comme après un match de boxe. On est un peu dans les cordes. Il faudra un peu de temps pour reprendre son souffle et rebondir.

Dominique, qui travaille depuis 30 ans dans l'entreprise, confie "un coup dur" qui va toucher "tous les services". Malgré quelques rumeurs ces derniers mois, il n'imaginait pas une telle issue. _"Apprendre qu'il y a une rupture du jour au lendemain, c'est vraiment dur_. Naval Group avait fait du bon travail, et les Australiens avaient été bien accueillis à Cherbourg". Environ 120 familles s'étaient installées dans le Cotentin, avec par exemple la création de la seule école bilingue de la Manche.

Gâchis et inquiétude

Si les suites concrètes sont encore incertaines, des inquiétudes émergent. Maryline travaille pour un sous-traitant. Certains de ses collègues étaient mobilisés sur le contrat australien. "On avait des personnes en baisse de charge et qui devaient être repositionnés sur ce contrat. Donc il y a un peu d'inquiétude, surtout pour ces personnes."

Dominique espère que "les conséquences, pour le personnel, seront bien prises en charge". Quoiqu'il arrive, au lendemain des annonces, le sentiment de gâchis est palpable.

Après trois ans sur ce projet et pas mal d'investissement, quand le travail finit à la poubelle, c'est toujours une déception

Ces derniers jours encore, les retours sur le travail des équipes de Naval Group à propos du projet étaient bons. Cela n'aura pas empêcher le "contrat du siècle" de tomber à l'eau.