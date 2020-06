"C'est comme si on était inexistants" : à Nancy, les discothèques s'inquiètent pour leur avenir

Restaurants, cafés et bars sont ouverts, mais les discothèques doivent encore patienter. Le secteur, qui représente 100 000 emplois directs et 2 milliards d'euros de chiffre d'affaire en France, est à l'arrêt depuis près de trois mois.

La réouverture des bars depuis le 2 juin laisse un goût amer aux professionnels de la nuit. "On ressent de la frustration, confie Mario Daya, gérant de La Griffe, boîte de nuit à Nancy qui accueille habituellement jusqu'à 200 personnes chaque soir de week-end. Aves les bars, on a presque les mêmes fonctions, c'est juste qu'on est amenés à danser dans les discothèques."

On ressent de la frustration

Pour le gérant de l'établissement nancéien, les gestes barrières pourraient être respectés par les clients, essentiellement majeurs. En attendant, l'établissement se tient informé et regarde ce qui se fait dans les autres secteurs. Le gérant se tient prêt à installer du gel hydroalcoolique à l'entrée et au bar, dans le cas d'une éventuelle réouverture. "On ne va pas négliger les gestes barrières, c'est une priorité", assure le gérant de La Griffe.

Réduire la fréquentation est en revanche exclu par Aurélien Dubois, président de la Chambre syndicale des lieux musicaux, festifs et nocturnes (CSLMF), qui s'est exprimé sur France Info. "Baisser la jauge, ça veut dire casser l'ADN de nos établissements, alerte-t-il. On a réellement besoin de trouver des solutions et des protocoles sanitaires qui s'appliquent." Les représentants du secteur devraient être reçus par le ministère du Tourisme d'ici la fin de la semaine.

Près de 50 000 euros de pertes de chiffre d'affaire

En attendant, la situation économique des discothèques continuent de se dégrader. "C'est catastrophique, s'alarme Mario Daya, qui évalue à près de 50 000 euros les pertes de chiffre d'affaire. Nos sept salariés sont en chômage partiel. J'ai un loyer de 4700 euros par mois, donc après trois mois de fermeture c'est près de 15 000 euros de charges, sans parler d'électricité et autres. J'ai fait des démarches pour obtenir une aide de l'Etat mais pour le moment je n'ai rien reçu. La situation est dramatique, à coup sûr on ne pourra pas rattraper les pertes."

Les professionnels avancent à tâtons, en attendant de connaître la date et les conditions de réouverture de leurs établissements. "Le flou est vraiment total, avoue Mario Daya. Aujourd'hui, on ne sait rien. Notre métier on n'en parle pratiquement pas, comme si on était inexistants."