"C'est comme un deuil", témoigne une salariée colmarienne de San Marina avant la fermeture définitive

Le couperet est tombé le 15 février : il n'y aura pas de reprise pour les magasins San Marina qui emploient 660 salariés partout en France. Comme dans le reste de l'hexagone, les sept magasins alsaciens du groupe ferment définitivement leurs portes le samedi 18 février. "On vit ça comme un deuil, témoigne Marie-Claude, salariée de la boutique de Houssen près de Colmar. On a beaucoup versé de larmes. On n'allait pas au travail, on allait à la maison."

Marie-Claude a reçu des témoignages d'amitié des clients. "J'ai reçu des messages personnels de clientes." Elle est maintenant dans l'incertitude. "On ne sait même pas si on aura une prime de licenciement." Cette Colmarienne de 57 ans s'inquiète aussi pour son avenir professionnel. "Dans l'équipe, on n'était pas des petites jeunes. On espère que derrière on va retrouver quand même quelque chose."