Locations de vacances : c’est complet dans le Morbihan

Quasi impossible de trouver où se loger d'ici le 15 août dans le Morbihan. Hôtels, campings et gîtes affichent "complet". Grâce à la météo ? Pas seulement. On pourrait atteindre les niveaux de fréquentation d’avant-covid.

C’est LA grosse semaine en Bretagne. Quasi impossible de trouver une chambre, un mobile-home, une place de camping ou une location d'ici le 15 août. On fait le plein, particulièrement dans le Morbihan, où les hôtels renvoient leurs clients "à Nantes, voire plus loin. Tout est complet partout," explique Bruno Kerdal, le Président de l’Umih 56, l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie. À l’exception d’une annulation de dernière minute, pas possible de trouver une chambre. Surtout que la météo redevient favorable.

Les gîtes sont complets

Même situation pour les locations de gîtes, même si ce n’est pas "exceptionnel", précise Thierry Le Goff, le directeur des gîtes de France en Bretagne (22-35-56). "Tous les ans, entre le 15 juillet et le 21 août, on est à 100% en terme d’occupation".

Année record pour le camping ?

En revanche l’année est exceptionnelle pour les campings. Non seulement quasiment tous font le plein en cette semaine du 15 août, mais "2021 est une saison qui va s’apparenter à 2019 qui était une année record pour l’hôtellerie de plein air bretonne", avance Nicolas Dayot, le Président de la Fédération Nationale de l'Hôtellerie de Plein Air.

Reportage Copier

Retour progressif de la clientèle étrangère

Signe de cette bonne santé du tourisme breton, le retour de la clientèle étrangère. Moins qu’en 2019, mais beaucoup plus que l’an dernier. Notamment des allemands. Mais évidemment, pas de britanniques.