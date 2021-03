"C'est con, il était bien ce commerce" : l'affiche pour soutenir les commerces de Gabarret

Cédric Costes et son affiche pour interpeller au sujet des commerces

"C'est con, il était bien ce commerce" : l’affiche fait son effet. Sur les vitrines de commerçants installés au centre bourg de Gabarret, le message a pour but de faire prendre conscience aux consommateurs de l’importance de leurs commerces de proximité, de ne pas oublier les petits commerçants. Derrière cette affiche, Cédric Costes, lui-même commerçant : il a monté une boutique de créateurs dans la commune landaise. Son constat est le suivant : depuis un an, on commande beaucoup sur internet.

Les gens ne viennent plus dans les boutiques, ils préfèrent commander directement sur internet ou faire du drive : il n’y a plus de rapport humain.

Choquer : c’est le but

L’objectif de cette campagne d'affichage est de faire revivre les petits villages. Pour Cédric Costes, si les consommateurs ne reviennent pas acheter chez les commerçants locaux, au bout d’un moment, ils diront : « C’est con, il était bien ce commerce. » Il attend aussi des commerces landais qu’ils fassent tous la même chose. Le souhait de Cédric Costes est de voir son affiche sur d’autres vitrines dans les Landes. Prochainement, elle sera à Dax.

