C'est confirmé, le Vélib' à Paris sera héraultais

Le recours du géant JCDecaux contre l'attribution du marché des Vélib' à Smoovengo a été rejeté ce jeudi. C'est donc bien l'entreprise héraultaise qui reprendra le marché au 1er janvier dans l'agglomération parisienne.

Le tribunal administratif de Paris confirme ce jeudi l'attribution au groupe héraultais Smoovengo du nouveau marché des Vélib', les vélos en libre-service de l'agglomération parisienne. La requête de la société JCDecaux, qui demandait l'annulation de la procédure, est en effet rejetée par le juge des référés.

Un marché à 600 millions d'euros

Les Vélib' vont donc changer de fournisseur le 1er janvier prochain et ce pour 15 ans. Un contrat de 600 millions d'euros a été entériné lors d'un vote "à une écrasante majorité" du syndicat mixte Autolib' et Vélib' Métropole, qui regroupe Paris et une centaine de communes partenaires.

JCDecaux, le géant, évincé par un plus petit

C'est un revers pour le géant JCDecaux, jusqu'alors détenteur du marché. Le groupe avait déposé un recours début avril, estimant notamment que l'appel d'offres aurait dû inclure la reprise des effectifs (315 salariés) et que "l'offre financière sous-évaluée" de Smoovengo était "irrégulière". Ces arguments ont donc été écartés par le tribunal.