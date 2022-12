"C'est de la joie" : à Bordeaux la 28e édition de la paëlla du cœur pour les plus démunis

C'était la 28e édition de la "paëlla du coeur" ce dimanche midi. Comme chaque année, le bar Bodega Bodega de Bordeaux, près du Grand Théâtre, organise le 25 décembre un repas gratuit à destination des plus démunis et des personnes seules. Devant l'établissement, des musiciens jouent des chants de Noël. L'un des gérants Franck Guinaudeau envoie les plats. "On distribue d'abord des toasts de foie gras, ensuite une paëlla accompagnée de sangria, décrit-il, il y a un repas, de la musique : c'est un Noël festif."

"Le partage c'est ça l'esprit de Noël"

Le bar Bodega Bodega a d'abord distribué des toasts au foie gras pour les bénéficiaires venus pour fêter Noël. © Radio France - Tristan Barraux

Parmi le millier de bénéficiaires, Dominique un Bordelais habitué. "On a eu une année assez compliquée, et c'est encore compliqué. Donc on est là pour passer une bonne journée. On a une chaleur humaine, des gens de passage, d'autres que l'on connait", explique-t-il. Sraïd fait aussi parti des habitués, sans ce repas ce 25 décembre aurait une autre saveur : "Je me serai emmerdé quelque part je ne sais pas où... C'est pour ça que je suis venu passer Noël ici. C'est une très bonne chose pour nous."

Kolossa est tout sourire devant son assiette de paëlla, c'est la première fois qu'elle vient ici. "Ça se mange bien, se réjouit-elle, c'est de la joie, du bonheur." Eric un autre bénéficiaire conclut : "le partage, c'est ça l'esprit de Noël." Le bar Bodega Bodega poursuit sa journée de Noël avec un DJ Set ce dimanche soir jusqu'à 2h du matin.