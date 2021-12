Gelés depuis huit ans, les tarifs de la pause méridienne comprenant la restauration scolaire devraient augmenter dès la rentrée de septembre 2022, pour plus d'équité.

"C'est de la justice sociale" : à Bordeaux les repas à la cantine seront plus chers pour les aisés

Au nom d'une plus grande justice sociale, la municipalité de Bordeaux devrait augmenter les tarifs de la pause méridienne ( gardiennage des enfants, animations et repas ) dès la rentrée de septembre 2022. Cela doit permettre de payer les repas à la cantine scolaire en fonction de ses revenus, au nom d'une plus grande justice sociale.

Si le projet est encore en gros travaux, la municipalité sait déjà qu'elle va supprimer le système actuel de tranches qui permet de calculer le montant du repas. 11 tranches qui correspondent au quotient familial. Actuellement le coup minimum d'un repas est de 0,45 centime et peut atteindre les 4,41 € pour les familles les plus aisées.

Avec le nouveau calcule de la mairie, ces tranches vont disparaître pour supprimer l'effet de seuil. Plus de seuil mais une courbe qui devrait permettre d'être au plus proche de ce que l'on doit payer.

Par exemple, actuellement, un couple avec deux enfants, qui gagne 7000 € par mois paye la même chose qu'un couple avec deux enfants qui en gagne 2000. C'est pour cela que la municipalité souhaite relever le montant maximum d'un repas. Selon un questionnaire envoyé aux parents ce montant pourrait atteindre soit 5,90€ comme à Rennes, 6,50 comme à Toulouse et Lyon ou 7,96 comme appliqué du côté de Grenoble.

L'opposition dénonce le projet

Nicolas Florian (LR) du Groupe Bordeaux ensemble et ancien maire de Bordeaux s'oppose très fermement à ce type de révision des tarifs. "Les plus riches ne sont pas des vaches à lait". Une pétition a été lancée par le groupe au début du mois de décembre bien que le conseillé municipal ne soit pas opposé au principe de revoir les tarifs.

De son côté Anne Fahmy (LREM) du Groupe renouveau Bordeaux, dénonce le manque de transparence de la municipalité qui n'a toujours pas officiellement communiqué ses intentions aux membres de l'opposition. Si la conseillère municipale concède elle aussi qu'une révision des tarifs peut être opérée, elle craint que la ne soit en train de manœuvrer pour lisser sur le long terme la hausse des prix d'une alimentation de plus en plus écoresponsable et locale dans les cantines de la municipalité que près de 95% des enfants bordelais fréquentent chaque jour d'école.

Le sujet n'est pas à l'ordre du jour du conseil municipal de ce mardi 14 décembre mais l'opposition compte bien ramener le sujet sur le tapis.