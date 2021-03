"C'est de la survie", ces restaurateurs alsaciens au bord du gouffre face à la crise du Covid-19

Un an après le début de la crise sanitaire du coronavirus les restaurateurs sont toujours dans le dur. Fermés depuis fin octobre 2020, à cause du confinement, beaucoup sont à bout de souffle. Malgré les aides de l'Etat, un tiers d'entre eux risquent de ne plus jamais remettre les couverts. France Bleu Alsace leur donne la parole.

La menace d'une fermeture définitive

Parmi eux, Sylvain Vidal fait partie d'une catégorie un peu particulière. Ce Corse a débarqué à Haguenau en novembre 2020 pour ouvrir un restaurant. Ses 25 couverts n'ont jamais vu de clients à cause du second confinement.

C'est compliqué, c'est de la survie, on peut pas sortir de salaire" - Sylvain Vidal, restaurateur à Haguenau

Sans chiffre d'affaires, il ne peut donc pas bénéficier du fonds de solidarité, calculé sur l'année précédente. "Tous ce que l'on gagne, on paye nos fournisseurs dans la foulée", lâche Sylvain Vidal, on paye le loyer, on paye les charges, l'électricité..."

Sa situation financière devient de plus en plus critique à mesure que la date d'une réouverture est repoussée. "Je pense que j'arriverai à tenir... J'ai de la chance de ne pas avoir d'employés, j'ai pas de gros frais, mais c'est compliqué..." Sylvain Vidal serre les dents et garde espoir.

Vers une reprise au ralenti ?

Plus au Sud, à Illkirch-Graffenstaden, Agathe Kop a elle un tout autre profil. Avec un hôtel-restaurant implanté depuis 1998, elle peut compter sur une solide trésorerie. L'expérience et un emprunt de plus d'un million d'euros, via le Prêt Garanti par l'Etat, lui ont permis de souffler un peu. Mais pas sûr que la réouverture soit synonyme de retour à la normale. "On va avoir beaucoup de mal à redémarrer, on prévoit quatre à cinq ans", estime Agathe Kop.

En parallèle, la gérante garde à l'esprit qu'il faudra rembourser tôt ou tard l'emprunt réalisé auprès de l'Etat. Et cela ne peut pas se faire du jour au lendemain : "Si je recommence à démarrer le remboursement de mes crédits, dans trois mois : c'est la clé sous la porte."

Elle n'est pas la seule à craindre cette mise sous perfusion. La crise sanitaire touche surtout les petites structures de moins de dix salariés. Elles représentent près de 80% des restaurants dans le Bas-Rhin.