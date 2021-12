Les secteurs du social et du médico-social manifestent de nouveau, ce mardi après-midi à Nantes, à 14h30 devant la préfecture pour demander plus de moyens et de meilleurs salaires.

"C'est de plus en plus dur" : les secteurs du social et du médico-social manifestent à Nantes

Les secteurs du social et du médico-social manifestent de nouveau, ce mardi après-midi à Nantes, à 14h30 devant la préfecture pour demander des moyens pour s'occuper correctement des enfants, des adolescents et des adultes dont ils ont la charge. Pour l'intersyndicale qui appelle au rassemblement, ça passe notamment par des revalorisations de salaire pour rendre ces métiers plus attractifs. C'est ce que nous a expliqué le représentant CGT du secteur social en Pays de la Loire, Robin Michon, invité de France Bleu Loire Océan.

C'est de plus en plus dur

Vous êtes vous même éducateur spécialisé dans la protection de l'enfance. C'est de plus en plus dur, pour vous, de travailler ? "C'est de plus en plus dur. C'est de plus en plus complexe de pouvoir accompagner jeunes enfants, adolescents, adultes dans notre secteur social et médico-social. En effet, oui".

200 à 250 enfants qui ne sont pas mis à l'abri

La conséquence, c'est qu'il y a des enfants, des adolescents qui ne sont pas accompagnés comme ils le devraient ? "D'après les retours de l'aide sociale à l'enfance que nous avons, il y a 700 mesures d'accompagnement de familles en retard sur la Loire-Atlantique et 200 à 250 enfants qui ne sont pas placés pour être mis à l'abris alors qu'ils le devraient. Donc, ils restent chez eux avec les carences éducatives ou les mauvais traitements que peuvent développer certaines familles".

Il n'y a pas assez de place ni pour les bébés, ni pour les enfants, ni pour les adolescents

Il y a aussi des bébés qui restent à l'hôpital après leur naissance parce que, pour eux non plus, il n'y a pas de place. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se développer comme ils le devraient parce qu'évidemment, les soignants à l'hôpital ont beau faire le maximum, ils ne peuvent pas faire ce travail là, en plus de tout le reste. "Effectivement. Les structures sociales sont bien spécifiques pour accompagner ce qu'on appelle les pouponnières. Il n'y en a qu'une sur Saint-Sébastien-sur-Loire au Centre départemental de l'enfance. Ce n'est pas suffisant. Le Conseil départemental a fait un appel d'offres. Il y a une structure qui a répondu à cet appel d'offres et qui sera bientôt ouverte, mais il manque vraiment des places. Mais que ce soit pour les bébés comme les enfants et les adolescents. Et les structures sont vieillissantes aussi sur notre département. Même s'il y a eu plusieurs efforts de faits de la part du Conseil départemental pour la reconstruction de bâtiments, justement le Centre de l'enfance de l'enfance."

Des grosses difficultés à embaucher

Il y a ces problèmes de structures, il y a aussi un gros problème de personnel. Il manque du monde parce qu'il y a à la fois des gens qui quittent le métier et il y a aussi des difficultés pour embaucher. "Oui, il y a de grosses difficultés pour embaucher. En effet, il y a quinze jours, il y a eu un mouvement du médico-social, des employeurs et des parents qui dénonçaient cette fuite des professionnels dans le secteur social. C'est vraiment flagrant".

Parce que c'est un métier qui est dur ? Avec des horaires pas évident, avec aussi des enfants, des adolescents dont c'est difficile de s'occuper ? _"_Oui, avec des problèmes psychiques complexes qui nécessitent un accompagnement pluridisciplinaire et cet accompagnement pluridisciplinaire, il est très difficile à avoir. Des enfants ne sont plus scolarisés. On nous demande de l'école à la maison. On nous demande de prodiguer des soins pour ces besoins psychiques. Mais nous ne sommes que travailleurs sociaux et ce sont des spécialistes pédopsychiatres qui peuvent accompagner ces enfants. Il y a un an et demi d'attente, quand même, en pédopsychiatrie. Tous les enfants ne sont pas accompagnés sur nos structures. De toute façon, on ne peut pas faire de la scolarité, de l'accompagnement éducatif et du soin. Ce n'est pas possible."

Le social ne peut pas tout faire

Donc on peut dire qu'il y a des enfants, des adolescents qui continuent de souffrir, qui continuent d'être violents et pour qui il n'y a pas de solution. "Exactement. Il n'y a pas de solution ou on essaye de les mettre dans des familles d'accueil ou dans des structures spécifiques. Mais ça ne tient pas. Ça ne peut pas tenir parce qu'il n'y a pas d'accompagnement pluridisciplinaire. Le social ne peut pas tout faire. Un enfant qui est en carence éducative, qui a subi des violences ou autre, c'est vraiment un maillage complet qui lui faut. Et aujourd'hui ? Les départements, mais surtout l'État, ne donnent pas, ne veulent pas donner les moyens par rapport à cet accompagnement éducatif."

On travail le soir, le week end, 365 jours par an

C'est pour ça, notamment, que vous demandez une revalorisation de salaire. Parce qu'aujourd'hui, quand on commence dans votre secteur de la protection de l'enfance, on a un tout petit salaire. Et si on est à Nantes, on a de grosses difficultés à se loger. "Dans le secteur public, on commence à 1.550 nets pour un bac +3. Sauf qu'on n'est pas embauché à plein temps. Forcément, on est embauché à temps partiel. Cela peut durer jusqu'à six ans. Dans la fonction publique, on tourne à 1.200 en début de carrière. C'est difficile à vivre. Et puis, comme vous l'avez dit, on travaille quand même matin et soir. Week end, soirée, jour férié, 365 jours sur 365".