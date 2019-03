C'est demain que le tribunal de commerce de Lyon se penche sur une éventuelle reprise de St Jean Industries à Ingrandes

Ingrandes-sur-Vienne, Ingrandes, France

Rendez-vous crucial pour Saint-Jean Industries ce mardi : la direction et les représentants des salariés sont convoqués à 10h devant la justice. Le tribunal de commerce de Lyon doit rendre sa décision sur une reprise éventuelle du sous-traitant automobile du Nord-Vienne placé en redressement judiciaire. Mais il est fort probable que la décision soit encore reportée à la semaine prochaine. Leurs collègues de la fonderie Fonte, eux, sont convoqués jeudi ou vendredi devant le tribunal de commerce de Poitiers. Les syndicats des deux sites espèrent une reprise globale des usines jumelles d'Ingrandes-sur-Vienne, alu et fonte.

En attendant, la grève continue. L'appel est renouvelé pour 24h du mardi 5h30 au mercredi même heure, et les grévistes ont prévu de se retrouver à 10h sur le parking du magasin But, à Châtellerault-sud pour décider es actions à venir; le magasin but qui se trouve juste en face des concessions automobiles de toutes les marques à Châtellerault.