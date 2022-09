"C'est des voleurs", "ça remplit les caisses" : à Marseille, la hausse record de la taxe foncière ne passe pas

La taxe foncière qui arrive en ce moment dans les boîtes aux lettres sera encore plus salée que d'habitude pour les 175.000 propriétaires à Marseille. C'est d'ailleurs la ville qui enregistre la plus grosse hausse : 14%. Une augmentation votée au printemps dernier en conseil municipal par la majorité qui le justifiait en expliquant qu'il y avait une augmentation du point d'indice des fonctionnaires décidée par l'État et surtout la hausse des prix de l'énergie. Et d'ajouter à l'époque : "C'est le seul et dernier levier qui reste aux communes." Mais peu importe que les motifs soient valables ou non, cette augmentation d'une dizaine d'euros par mois, en moyenne, dans les foyers marseillais fait vivement réagir. Selon l'Insee, près d'un propriétaire sur dix est en situation de pauvreté à Marseille. À noter que la municipalité n'a pas donné suite à nos sollicitations.

"Il faut être Bill Gates pour avoir un appartement à Marseille !"

Assis en terrasse d'un bar dans près de l'Hôtel de ville, Jonathan fulmine : "Non mais regarde : 1.480 alors que je payais 1.100 euros l'an dernier. C'est même plus que 14%, alors il faut pas déconner quand même. C'est toujours les mêmes qui payent." Ce trentenaire possède un appartement dans le 4e arrondissement depuis plusieurs années. Avec la suppression de la taxe d'habitation (sur les résidences principales), les villes ne disposent plus que de cet impôt pour faire rentrer de l'argent. "Et alors ? Vous avez vu ce qu'ils me prennent ? C'est des voleurs. Il faut être Bill Gates pour avoir un appartement à Marseille !"

"Quand j'ai ouvert le courrier, je me suis décomposé"

Le baptême du feu est rude pour Thibaud, commerçant dans le quartier du Panier. "Je l'ai reçu vendredi et quand j'ai ouvert le courrier, je me suis décomposé", relève ce primo-accédant. Il a acheté son appartement il y a deux ans : "Je ne pensais pas que la taxe augmentait de 200 à 300 euros tous les mois ! Je vais y réfléchir finalement !", ironise-t-il. "J'ai choisi le bon moment pour être proprio'", conclut-il, un brin amer.

"La ville a les caisses vides alors elle cherche à les remplir"

Catherine a un peu d'expérience concernant la taxe d'habitation puisqu'elle l'a paie depuis une vingtaine d'années en ce qui concerne son appartement au Panier. "Ça ne m'a pas étonné, j'ai cru comprendre que la ville était en faillite. Elle a les caisses vides alors elle cherche à les remplir : et c'est chez nous", regrette-t-elle. Cette sexagénaire n'est pas formellement opposée à cette hausse "si l'argent était bien employé". Elle poursuit : "Je vois une dégradation du quartier avec des tags partout et du stationnement sauvage. Je veux bien payer des impôts mais je veux que ça suive de l'autre côté et que les règles soient respectées."

"C'est bien sympa de ne plus payer la taxe d'habitation mais ce sont les propriétaires qui paient"

Habitante de la Joliette, Chantal a grincé des dents au moment de recevoir la taxe d'habitation 2022. "On est obligé d'avoir de l'argent pour faire tourner une ville mais quand même ! C'est bien sympa de ne plus payer la taxe d'habitation mais ce sont les propriétaires qui paient à la place." À côté d'elle, son mari tempère : "_L'État se désengage des collectivités_, il réduit ses subventions et il supprime des impôts locaux comme la taxe d'habitation. À mon avis, la mairie n'a pas beaucoup le choix d'autant qu'elle veut engager des travaux de réhabilitation."