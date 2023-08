"C'est difficile mais le combat est légitime", les salariés de Clestra sont en grève depuis plus d'un mois

Cela fait plus d'un mois qu'ils sont en grève : les salariés de Clestra ne lâchent rien. Ils ont une nouvelle fois manifesté ce mardi devant le conseil régional à Strasbourg pour dénoncer un climat social très tendu avec la direction depuis la reprise du site d'Illkirch par Jestia. Les syndicats dénoncent aussi des licenciements abusifs.

Ils ont déjà écrit au ministère de l'Industrie le 17 juillet dernier . Ils ont manifesté début juillet devant l'Inspection du travail. 120 personnes travaillent sur le site d'Illkirch. Après un mois de grève, la mobilisation commence à devenir difficile pour les salariés. "On se serre la ceinture. On fait appel à la solidarité. On vient de décider de mettre en place une sorte de banque alimentaire, on va solliciter les supermarchés. Il y a aussi une cagnotte en ligne sur Leetchi. C'est difficile mais notre combat est légitime", explique le délégué CGT Amar Ladraa à France Bleu Alsace.

Les salariés de Clestra sont en grève depuis plus d'un mois © Radio France - Paola Guzzo

