"C'est du racket" : la colère des professionnels strasbourgeois face à la hausse des prix du stationnement

Ils ne décolèrent pas. Un mois après la mise en place par la municipalité de Strasbourg de ses nouveaux tarifs de stationnement , les président des chambres consulaires d'Alsace ne digèrent pas ce qu'ils appellent les "tarifs prohibitifs" mis en place dans l'hyper-centre : 8 euros la deuxième heure de stationnement, 35 euros ensuite. Entourés d'une dizaine de professionnels de différents secteurs, ils ont tenu une conférence de presse ce jeudi.

ⓘ Publicité

"On va bunkeriser Strasbourg"

"C'est une mesure d'une violence absolue" a dit en préambule Jean-Luc Hoffmann, le président de la chambre des métiers d'Alsace, "On va bunkeriser Strasbourg. On dirait que les mots croissance et attractivité sont des gros mots pour cette mairie alors que l'écologie est du ressort de tous et que nous y travaillons déjà depuis longtemps au quotidien. C'est intolérable, on empêche les artisans et les professionnels de travailler."

"Il devient plus cher de stationner que de payer son plat du jour à midi" explique de son côté Véronique Siegel, la patronne de l'Umih dans le Bas-Rhin, le syndicat de l'hôtellerie et de la restauration qui craint une baisse de clientèle. "Et puis c'est un vrai problème pour nos salariés qui ont des horaires décalés et qui finissent à 2 heures du matin. Ils n'ont pas de tram et les femmes ne vont pas marcher 15 minutes en pleine nuit vers un parking couvert. Déjà qu'on avait des problèmes de recrutement..."

"Pour une voiture c'est 700 euros par mois"

"Moi j'ai un cabinet d'experts-comptables et 12 collaborateurs qui doivent prendre la voiture pour aller voir des clients dans des endroits parfois non desservis par les transports en commun. Et dans mon secteur de la Neustadt, il n'y a pas de parkings couverts. Je fais comment? Pour une voiture c'est 700 euros par mois en stationnement. J'appelle ça du racket" enchaine Bertrand Angsthelm, expert-comptable dans le secteur de l'avenue des Vosges. Il craint lui aussi de voir partir ses collaborateurs.

Il y a aussi tous les professionnels qui estiment qu'ils ne peuvent plus travailler dans l'hypercentre. "Certains artisans refusent déjà de se déplacer en centre-ville" explique ainsi Aude Kirbilhère, artisan peintre et représentante de la Capeb, syndicat patronal de l'artisanat et du bâtiment. "On ne peut pas aller dans les parkings ouvragés à cause de la hauteur de nos véhicules et puis il faut qu'on soit au plus près des chantiers. Tout cela devient vraiment compliqué et au final ce sont les habitants du centre-ville qui vont être lésés".

Les professionnels dénoncent un manque de concertation

Au delà, tous dénoncent la méthode employée par la ville dans ce dossier. "On a mis la charrue avant les bœufs, il aurait fallu y aller de façon progressive au moins dans les secteurs où il n'y a pas de parkings ouvragés" selon Jacques Chomentowski, membre de l'Umih. "Nous aussi nous sommes démocratiquement élus", renchérit Jean-Luc Heimburger, le président de la CCI Alsace Eurométropole "et nous n'avons pas été consultés préalablement. Ce n'est pas normal".

Jean-Luc Heimburger espère désormais être entendu. Il a proposé avec Jean-Luc Hoffmann de supprimer le stationnement payant entre 12h et 14h ou de mettre en place un pass pour les professionnels. Sinon, dit-il, "nous n'hésiterons pas à passer à l'action : à manifester ou à envisager des recours devant la justice". Une réunion avec la mairie a eu lieu mardi dernier. Une autre est prévue en juin.