"C'est historique de voir autant de syndicats se mobiliser", selon Thierry Juny (Solidaires 84)

Élisabeth Borne a présenté mercredi son projet de réforme des retraites . La Première ministre annonce le relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans au lieu de 62, progressivement à partir de l'automne 2023. Et l'allongement de la durée de cotisation passe à 43 ans dès 2027.

Invité du 6-9 de France Bleu Vaucluse, Thierry Juny (Solidaires 84), estime que "le gouvernement souhaite nous faire travailler jusqu'au tombeau*. Ce qui me choque, c'est le recul légal du départ à la retraite. Nous ne transigerons pas sur ce point. On va vers une misère de plus en plus grande et des gens qui n'auront pas de retraite parce qu'ils seront morts avant. Cette réforme, c'est la retraite pour les morts et les grabataires.*"

"La seule arme des syndicats, c'est la rue et la mobilisation"

Interrogé sur le fait de savoir si quelques unes des mesures annoncées par Elisabeth Borne trouvent grâce à ses yeux, le codélégué général du syndicat Solidaires84 estime que "deux ou trois sont des avancées, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt*. On ne peut pas nier qu'il y a des avancées sur les carrières longues*". Et concernant les 1.200 euros pour les faibles pensions, Thierry Juny affirme que "seuls 2 ou 3% des retraités pauvres seront concernés".

Face à cette réforme, huit syndicats appellent à une mobilisation le 19 janvier**.** "C'est la première fois depuis plus de 10 ans qu'il y a autant de syndicats vent debout contre une réforme menée dans le pays. C'est historique, osons le terme !"