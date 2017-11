C'est historique, la porcelaine de Limoges obtient son IGP

La porcelaine de Limoges est enfin protégée ! L'Indication Géographique Protégée a été accordée aux porcelainiers de Limoges et de la Haute-Vienne. Désormais, seule la porcelaine entièrement fabriquée et décorée dans le département pourra être estampillée "Limoges". Un combat de plus de 10 ans.

C'est une avancée historique pour la porcelaine de Limoges. L'IGP "Porcelaine de Limoges" a été accordée par l'institut national de la propriété industrielle. Ce label protégera désormais la production des porcelainiers de Limoges et de la Haute-Vienne. Pour s'appeler "Limoges", la porcelaine devra être entièrement fabriquée dans le département de la Haute-Vienne : la pâte, le moulage, la cuisson, et la décoration, il n'y aura aucune exception. Les porcelainiers traditionnels attendaient cette reconnaissance et cette protection depuis plus de 10 ans.

L'IGP permettra de lutter contre les abus

L'objectif essentiel du label est de lutter contre les contre-façon et les abus : une porcelaine asiatique dénommée "Limoge" sans S, une production tamponnée "pâte et émail de Limoges" mais made in Egypt (photo d'illustration), ou encore même de la porcelaine portugaise carrément estampillée "Limoges" sous prétexte que la pâte vient du Limousin. Une trentaine de manufactures, décorateurs et autres acteurs de la porcelaine pourront profiter de cette appellation en Haute-Vienne. Pour tous ces acteurs, il s'agit également de protéger les 1000 emplois du secteur de la céramique de luxe.

La parution de l'IGP "Porcelaine de Limoges" au journal officiel se fera le vendredi 1er décembre.