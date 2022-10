"C'est inimaginable" : la facture énergétique explose dans les communes berrichonnes

"On a presque la chance d'avoir une facture qui n'augmente que de 44%", souffle André Laignel. Le maire d'Issoudun met beaucoup d'ironie dans sa phrase, quand il annonce l'impact de l'explosion des prix de l'énergie dans sa commune. 500 000 euros déjà de surcoûts pour l'année 2022 et les perspectives ne sont pas rassurantes pour l'an prochain. "Nous allons devoir renégocier notre contrat d'électricité au 31 décembre. Nous ne savons pas si nous aurons 200, 300, 400, 500 ou 700% d'augmentation", s'inquiète le maire socialiste.

Extinction de l'éclairage public la nuit

À Villedieu-sur-Indre, on ne peut même plus parler de facture salée. "On payait 104 000 euros en 2021. On devrait passer à 129 000 euros cette année et on devrait atteindre 332 000 euros en 2023. C'est inimaginable et difficilement tenable", alerte Xavier Elbaz, élu en 2020. Alors 15 mesures d'urgence sont prises pour tenter de réduire au maximum les dépenses. Des plans d'action du genre, d'autres communes berrichonnes en annoncent ou sont en train de les élaborer.

L'extinction de l'éclairage public la nuit est privilégiée. À Issoudun, à partir du 30 octobre et jusqu'au 30 avril prochain, les lumières vont s'éteindre de 23h30 à 5h30. Mesure semblable à Villedieu-sur-Indre sur une plage horaire allant de 23h à 6 heures du matin. Les bâtiments publics ne vont plus être éclairés la nuit également. Toujours concernant les lumières, la Ville d'Issoudun décide de raccourcir l'installation des illuminations de Noël : elles ne seront posées que du 13 décembre au 3 janvier.

Tous ces efforts sont-ils vains ? "Ils ne permettront pas de compenser la hausse des prix", prévient Xavier Elbaz. Son collègue à Issoudun a carrément fait les comptes. "On pourra économiser entre 150 000 et 200 000 euros mais c'est tout", selon André Laignel. "Nous prenons des mesures de précaution pour éviter des décisions plus graves et une atteinte plus ample aux services proposés à la population", ajoute-t-il.

"Nous pourrions être conduits à fermer des services publics et des structures municipales"

Des aides de l'Etat mal dirigées vers les communes

Et le soutien de l'Etat, où est-il ? Depuis l'an dernier, les communes ayant un budget de plus de 2 millions d'euros ou employant au moins 10 personnes n'ont plus le droit aux tarifs réglementés de l'électricité. Cela exclut donc les communes qui ont les dépenses les plus importantes. "Les collectivités qui ont les plus gros équipements ne sont pas aidées. Au bout du bout, ce sont nos concitoyens et les entreprises qui risquent d'en payer le prix", s'interroge Xavier Elbaz, maire de Villedieu-sur-Indre.