C'est l'heure de déclarer ses revenus pour plus de 355 mille foyers en Haute-Vienne et en Corrèze

Les déclarations d’impôts pré-remplies arrivent dans vos boites aux lettres si vous êtes toujours à la version papier. Une version à renvoyer d'ici au 17 mai, quel que soit votre département. Vous aurez comme d'habitude, plus de temps pour les déclarations en ligne. Jusqu'au 23 mai inclus pour la Corrèze et jusqu'au 06 juin pour la Haute-Vienne. Et il pourrait y avoir, comme l'année dernière sur les deux départements, moins de foyers imposables. En tous cas, l’an passé, seuls 42% des foyers fiscaux ont payé l'impôt sur le revenu en Haute-Vienne. Un peu moins de 39% en Corrèze. C'est moins que les années précédentes. C’est lié aux allègements d'impôts voir aux exonérations décidées pour les foyers les plus modestes.

Toujours moins de foyers imposables en Limousin

Pour ceux qui ont payé l'impôt, la contribution moyenne est d'environ 2 mille 700 euros sur les deux départements contre 2 850 en 2015. Avec parfois, de grandes différences entre les foyers sachant que le nombre de contribuables payant l'impôt sur la fortune a encore augmenté. Il y en a 32 de plus en Haute-Vienne et 28 de plus en Corrèze. En tout, ils sont 1 684 dans ces deux départements. En ce qui concerne le mode de déclaration, internet gagne inévitablement du terrain. Avec un gain de 10 points pour la Haute-Vienne qui passe de 32 à 42% de déclaration en ligne. En Corrèze, ce chiffre passe de 29 à 32% et c'est totalement logique, puisque elle est rendue obligatoire, d'année en année, pour les différentes tranches.

Déclarations par internet en hausse continue

L'année dernière, seuls les contribuables dont le revenu fiscal de référence dépassait les 40 mille euros étaient obligés de déclarer sur internet. Cette année, ce sont tous ceux qui dépassent les 28 mille euros. Sachant que l'année prochaine, tous ceux qui dépasseront les 15 mille euros seront concernés avant une obligation pour tous, à partir de 2019. Avec une certaine tolérance pour ceux qui n'ont pas accès à internet et qui pourront continuer à déclarer sur papier. Autre nouveauté cette année, la préparation de la retenue à la source, qui sauf changement après l'élection présidentielle, entrera en vigueur en janvier prochain. Il va vous être demandé de valider ou préciser certaines informations concernant l'état civil des membres du foyer, et sur vos coordonnées bancaires. Sachant que les contribuables continueront chaque année à déclarer leurs revenus.

Du changement pour les petites exploitations agricoles

Il y a aussi du changement pour les agriculteurs de petites exploitations, très nombreuses en Limousin. Le forfait agricole est supprimé et remplacé par un régime dit de micro bénéfice agricole. Il s'applique aux exploitants dont la moyenne des recettes sur les trois dernières années ne dépasse pas les 82 mille euros hors taxe. Autre nouveauté, la mise en place d'accueils physiques et téléphoniques pour les cas les plus compliqués. Avec des permanences par thèmes, sur rendez-vous, en Haute-Vienne et en Corrèze. Des permanences dites "généralistes" sont aussi prévues. Vous pouvez prendre RDV sur internet, à l'espace accueil ou sur votre espace personnel du site www.impots.gouv.fr