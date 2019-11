C'est l'heure de la coupe pour le sapin de Noël made in Manche

Les festivités de Noël dans un mois et demi ! Bientôt l'heure de décorer le sapin dans le salon. Et chez les producteurs, ça s'active, c'est l'heure de la coupe Et dans la Manche, il y a quelques producteurs

Bricqueville-la-Blouette, France

Le sapin de Noël est par exemple cultivé par l'entreprise ACTP dans le Cotentin, et dans le centre du département, dans le Coutançais, chez Normandie Sapins ou encore chez Exelsa, à Bricqueville-la-Blouette. Ici Pascal et Magalie Groult cultivent 35 hectares de sapins, soit de 25 000 à 30 000 sapins par an

Et la grosse période a commencé. Entre novembre et décembre, le couple embauche 10 personnes en renfort pour couper, emballer et livrer explique Magalie Groult d'Exelsa production "Là c'est la coupe encore pendant 15 jours, l'emballage, l'expédition. Il y a déjà des clients des jardineries qui passent des commandes. mais le sapin, c'est du travail toute l'année ! On ne travaille pas que 3 semaines par an !"

Une clientèle fidèle pour un sapin local

Pour Noël on peut donc avoir son sapin made in Manche. Pascal et Magalie cultive trois espèces différentes, l'Epicéa, le Nordmann et le Nobilis. Dans la Manche, l'exploitation ouverte en 2006 s'est agrandit ces dernières années et les clients apprécient d'avoir un sapin bien "d'cheu nous"

On en revient de plus en plus au sapin naturel. Les gens n'ont pas forcément envie de mettre du plastique chez eux. Et puis nous faisons de l'agriculture raisonnée, ce n'est pas de la déforestation. On a une clientèle fidèle qui revient chaque année et qui apprécie d'avoir un sapin local.

Exelsa vend chez les grossistes, en jardineries, grandes surfaces ou directement sur l'exploitation aux particuliers. Un Epicéa entre 1,50 et 2 mètres se vend entre 15 et 20 euros, un Nordmann, 35 euros

Chez ACTP la vente aux particuliers commencera le 30 novembre