"C'est l'insertion par la cuisine, pour reprendre confiance " : les 10 ans de l'association Epices à Mulhouse

L'association Epices fête ses 10 ans à Mulhouse . Elle est dirigée par Isabelle Haeberlin, l'épouse du chef doublement étoilé de l'auberge de l'Ill à l'Illhaeusern dans le Haut-Rhin. Son objectif : associer cuisine et insertion avec des rencontres autour des fourneaux. des vocations aux métiers de la cuisine.

La cuisine comme levier dans l'insertion

L'association organise des ateliers de cuisine. Cela permet de rassembler différents types de public. C'est un lieu d’échange, de partage, d’insertion, mais aussi de formation, d’apprentissage et de transmission. Il y a aussi des ateliers d'éducation au goût et à la santé.

"C'est une grande histoire avec beaucoup de partenariats qui se sont tissés, de belles rencontres. Des jeunes et des moins jeunes que nous avons accompagné. C'est un parcours aussi qui nous permet de promouvoir les métiers de la cuisine, pour apporter de la bienveillance et de l'estime de soi," explique Isabelle Haeberlin, la fondatrice de l'association Epices qui signifier Espaces de projets d’insertion cuisine et santé.

Retour à la confiance en soi

L'objectif est de cibler des personnes variées comme les élèves des écoles, des étudiants, des parents , des ados en quête d'insertion sociale comme des adultes en recherche d'emploi.

"J'étais cuisinière avant et j'ai du arrêter pour des soucis de santé. L'association me permet de me remettre dans le bain, d'apprendre des choses et en partager d'autres. Ca me remet sur les rails tout doucement et ça me permet de nouveau de côtoyer des gens, car j'étais très renfermée sur moi-même", explique Carolane.

La trentenaire est au RSA, elle fréquente l'association plusieurs fois par semaine et souhaite rebondir dans les métiers de la cuisine. Nous souhaitons bon anniversaire et longue vie à l'association Epices !