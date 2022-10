"C'est la chasse aux trésors", les chineurs se ruent à la grande vente d'Emmaüs en Indre-et-Loire

Les 1 et 2 octobre, le site Emmaüs d'Esvres-sur-Indre en Indre-et-Loire ouvre ses portes pour sa grande vente annuelle. Les plus beaux objets donnés à l'association sont mis à la vente pour le plus grand bonheur des chineurs, présents dès l'ouverture des portes.