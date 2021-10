"C'est la cible de la commune": la mairie de Romagne à la peine pour remplacer sa secrétaire

"J'ai des factures à valider aujourd'hui, j'ai la cantine à enregistrer..." Nelly ne sait plus où donner de la tête au milieu de tous ses papiers administratifs. Elle n'est qu'assistante administrative mais depuis la mutation de l'ancienne secrétaire de mairie de Romagne, dans le Sud-Vienne, elle est submergée de boulot. Le maire a lancé une offre d'emploi au début de l'été pour ce poste de secrétaire sur les plateformes en ligne dédiées. Mais la proposition ne trouve pour l'instant pas preneur. La faute notamment à une charge de travail très élevée et des horaires extensibles.

"Ah ben vous voyez, j'ai du boulot, je dois aller à l'accueil." Nelly sort de son travail studieux pour aider un habitant qui se présente au guichet. "Salut Claude", s'enthousiasme-t-elle. "C'est pour une naissance ou... ?" "Pour une naissance !", répond son interlocuteur, de l'autre côté de la paroi de plexiglas. Et puis il y a les coups de téléphone, parfois sans arrêt. "On doit régler les querelles de voisinage, les gens qui ne devraient pas tondre leur pelouse le dimanche...", continue l'assistante administrative. "Ce sont des petites plaintes, des bobos des gens, qui pour un oui ou pour un non viennent à la mairie."

Une formation de six à huit mois

"Secrétaire de mairie, c'est la cible privilégiée de la commune", appuie Jean-Pierre Maury, le maire de Romagne. Il n'a reçu que quelques candidatures au poste de secrétaire de mairie. "La plupart farfelues", affirme-t-il. "Ils imaginaient qu'un secrétaire de mairie pouvait avoir une formation de coiffeur ou de carrossier... Je pense qu'il y a un manque de publicité qui est fait au niveau de la fonction publique concernant ce métier. Comme son appellation a changé, peut-être que les gens n'identifient pas clairement les missions qu'ils ont à remplir."

La commune de Romagne, 860 habitants, n’a plus de secrétaire de mairie depuis le début de l’été. © Radio France - Bastien Munch

Jean-Pierre Maury considère aussi que c'est l'aspect rural et "petite commune" qui rebute les potentiels candidats à Romagne, avec ses 860 habitants. "En grande mairie, les sujets sont plus simples", développe le maire. "Vous êtes par exemple affectés à l'enregistrement des naissances, et vous ne faites que ça. Dans une ville comme Romagne, avec moins de 1.000 habitants, la secrétaire de mairie remplit toutes les tâches. Vu la charge de travail et la complexité du métier, ça peut peut-être rebuter les gens."

On peut considérer que c'est une sorte de concierge de la commune. Elle sait où sont mes clés quand je ne peux pas ouvrir ma porte, où est passé mon courrier, mon voisin qui fait du bruit... . - Jean-Pierre Maury, maire de Romagne

Une seule personne va finalement être prise en période d'essai : une femme venue du privé, qui n'a jamais été secrétaire de mairie. Elle va devoir être formée en mairie pendant six à huit mois. "Il va falloir qu'on se retrousse les manches pour que la commune continue de tourner", confie Jean-Pierre Maury. "Les administrés ne comprendraient pas que la commune s'arrête parce qu'il n'y a plus de secrétaire. Et pourtant ça aurait pu être le cas !" En cas d'erreur de casting, la petite mairie de Romagne se retrouvera sans secrétaire pendant un à deux ans.