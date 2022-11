C'est la collecte nationale de la Banque Alimentaire ce vendredi et ce samedi dans la Manche

La Collecte Nationale est l’événement majeur des Banques Alimentaires. Le fruit de cette collecte représente 12 à 15 % de ce qu’elles distribuent toute l’année et est indispensable pour conforter les stocks de denrées alimentaires non périssables (conserves, couches bébés, produits hygiène). La Banque Alimentaire de la Manche c'est 52 points de distribution et 8 307 personnes servies dans le département en 2021.

Les manchois donnent malgré l'inflation

Le nombre de bénéficiaires est actuellement en hausse de 3 %. Plus de 1 500 bénévoles sont mobilisés dans 103 magasins du département ces deux jours. Ils seront à la sortie et vous permettront de déposer ce que vous pouvez et voulez dans leurs caddies. Les manchois font partie de ceux qui donnent le plus en France (banque alimentaire ou autre) mais avec l'inflation, le prix des produits alimentaires connaît une flambée sans précédent, ils ont augmenté de 10 % en septembre et pourraient atteindre 12 % au mois de décembre.

En France plus de 132 000 denrées sont récoltées dont plus de 75 000 sauvées du gaspillage, plus de 2 millions de personnes en situation de précarité sont nourries soir l'équivalent de 264 millions de repas.