"C'est la course" : A Rouen, la galère des étudiants pour trouver un appartement

Rouen accueille chaque année plus de 40 000 étudiants. Alors tous les étés, beaucoup d'étudiants ont le même souci : celui de trouver un logement avant la rentrée. En plein mois d'août, la mission peut s'avérer difficile. "Ca part très vite, s'inquiète Anaïs, 18 ans, qui s'apprête à faire sa rentrée en première année de licence de droit à l'université de Rouen. La rentrée approche donc il va vite falloir que je me positionne." Pour les visites, Anaïs doit à chaque fois faire une heure de route. Corinne vient, elle, de Paris pour visiter un appartement meublé pour son fils. Quelques minutes de visites lui suffiront pour déposer son dossier car elle sait que le marché est très tendu.

"Je suis soulagée, raconte Corinne. C'est la galère parce qu'il y a des tas d'annonces mais dès que vous téléphonez, ils sont loués déjà. Ca fait perdre beaucoup de temps."

Plus de demandes de meublés

Une course contre la montre que constate Bastien Vallée, agent immobilier à Rouen. Chaque année, le mois d'août est une période très chargée. Avec la crise sanitaire, il voit les demandes évoluer : " Cette année c'est particulier, explique Bastien Vallée. Chaque année on reçoit les préavis au mois de juin, et là ça a commencé dès le mois d'avril. On a aussi beaucoup plus de demandes pour des logements meublés. La demande explose car un déménagement ça demande beaucoup d'organisation donc si c'est pour rester deux mois c'est pas la peine."

En trois ans, Bastien Vallée a vu le prix des logements meublés ce grimper d'environ 20%.