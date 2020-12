"C'est la course du matin au soir" : les traiteurs très sollicités pour les fêtes de Noël

Chez le traiteur Toutain, dans le centre de Châteauroux, les dix salariés s'attendent à une fin de semaine très chargée. En cuisine, tout le monde sera debout et au travail dès 4 heures du matin pour ce 24 décembre. "On sera non-stop jusqu'au soir vers 19 heures", prévoit Christine Toutain. C'est le minimum pour faire face aux nombreuses commandes. "Pour le réveillon, on dépasse les 220 à 250 commandes. Et pour le 25 décembre, on a déjà une soixantaine de commandes", souligne Christine Toutain. "Ce sera un bon Noël ! Étant donné que le restaurants sont fermés, les gens se replient vers les traiteurs", estime-t-elle.

Parmi les produits les plus commandés par les clients pour la table de Noël, ce sont les grands classiques. "Le foie gras, les crustacés, le saumon fumé, le gibier, la poularde. On fait aussi des desserts : des des bûches, des craquants au chocolat, des petites crèmes brûlées", détaille la co-gérante.

De fidèles clients pour remonter la pente après une année difficile

Depuis déjà plusieurs jours, il n'est pas rare de voir une longue file d'attente s'étirer jusque dans la rue. Les clients fidèles sont bien présents. De quoi donner un peu de baume au cœur après une année difficile. "Le premier confinement a été très dur, les réceptions ont été au point mort. On a heureusement moins subi le deuxième confinement. Mais c'est évidemment une bonne nouvelle pour nous de travailler comme ça", se réjouit Christine Toutain. La clientèle vient essentiellement de Châteauroux et de son agglomération. "Mais on a aussi des Parisiens qui viennent en famille et qui passent chez nous", ajoute-t-elle.