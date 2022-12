"C'est la course pour être contre le radiateur", des lycéens franciliens ont froid en classe

19 degrés, c'est la théorie avec le plan d'économie d'énergie. En pratique, "Il fait froid en classe", confie Alma, élève en Terminale au lycée Molière, dans le XVIè arrondissement de Paris. Un établissement plus que centenaire, où les courants d'air et le manque d'isolation font baisser la température ressentie. Pour se réchauffer, elle raconte que beaucoup d'élèves ont la même technique : "C'est la course pour être contre le radiateur".

Elvire, en classe préparatoire, estime que cela nuit à son attention : "Si on grelotte pendant un cours de deux heures om on ne peut pas bouger ça peut nous déconcentrer". Une situation également vécue par les professeurs. Jean-François Gay enseigne l'histoire-géographie au lycée Newton de Clichy : "Il y a des salles où on a très froid, il doit faire moins de 14 degrés, et d'autres où la température est correcte, autour de 18."

Problème d'isolation

Pour Jean-François Gay, qui est également responsable du syndicat FSU en Île-de-France, cette situation résulte avant tout d'un manque d'isolation des établissements. "Le parc immobilier des lycées d'Ile-de-France aurait mérité des investissements dans la rénovation thermique depuis des années". Un "plan d'urgence" a bien été lancé par la région en 2017. Il doit s'étaler sur 10 ans, pour une facture de 6 milliards d'euros. C'est donc une solution de long terme dont devront se satisfaire ces lycéens.

Le club de scrabble touché

Interrogé sur la température dans les écoles de sa commune, Jean-Baptiste Hamonic, le maire de Villepreux (Yvelines), a quant à lui indiqué que se sont surtout les seniors de sa commune qui se sont plaints du froid. "On a des anciens qui jouent au scrabble et à la belotte dans une salle municipale. Là, on a quand même fait un effort en réhaussant un petit peu la température.", explique-t-il.

Concernant les écoles, l'élu dit attendre que le détail du financement du plan national de rénovation soit précisé par le gouvernement.

