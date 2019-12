La logistique : le poumon économique du Nord-Isère est en fête

Saint-Quentin-Fallavier, France

Chaque année, la fête de la logistique attire plus de 300 personnes dans le Nord-Isère. Des hommes et des femmes qui travaillent sur le parc international de Chesnes, à Saint-Quentin-Fallavier. Il s'agit de la première zone logistique de France et sans doute d’Europe du Sud.

L'un des poumons économiques Nord-Isère

Avec plus de 10.000 emplois et 350 entreprises cette zone logistique est vitale à l'économie du nord du département. "C'est aussi un emplacement stratégique, à coté de Lyon, et avec un accès direct vers le reste de l'Europe". Cécile Michaux, déléguée générale du Pôle d'intelligence logistique. Alors le temps d'une soirée, tous les acteurs de cette zone industrielle se retrouvent le temps d'une soirée pour faire connaissance et terminer l'année.

Mais il va falloir pousser les murs. Victime de son succès, la zone logistique continue d'attirer les entreprises. Six sociétés viennent de s'implanter. "Avec l'explosion du e-commerce, les besoins logistiques se renforcent, les nouvelles entreprises qui souhaitent pouvoir s'implanter font face à une saturation des terrains disponibles donc on essaie d'avoir des solutions alternatives comme des requalifications d'anciennes friches. _Désormais les promoteurs rachètent des anciens bâtiments pour raser, dépolluer et reconstruire_", précise Cécile Michaux, déléguée générale du Pôle d'intelligence logistique.