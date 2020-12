"C'est la folie des colis" : les achats sur Internet séduisent malgré la réouverture des commerces

À 20 jours de l'ouverture des cadeaux au pied du sapin de Noël, la livraison de colis ne connaît pas la crise. La réouverture de tous les commerces samedi 28 novembre a donné le coup d'envoi des achats. Mais de nombreux clients font le choix de commander sur Internet et de retirer leurs colis dans les points-relais. "En ce moment, on a beaucoup d'activité. On a un trafic presque doublé par rapport à d'habitude, les journées sont chargées", souligne Cassandra, croisée en pleine livraison dans le centre-ville de Châteauroux. Elle travaille à La Poste qui a recruté 9000 personnes en France, dont 110 en Berry, pour faire face à la multiplication des colis.

Des journées chargées pour la livraison de colis

Des renforts utiles mais qui n'empêchent pas les salariés d'avoir beaucoup de travail. "On essaie de pallier à cette folie des colis mais on court, on court, on court", ajoute Cassandra. "Je suis parti avec un véhicule beaucoup plus petit mais j'ai quand même 70 colis à livrer dans la matinée. On a une hausse des colis d'Amazon et des boutiques sur Internet qu'on ne retrouve pas dans le centre-ville de Châteauroux", précise la jeune femme.

Les boutiques ont rouvert mais on a encore énormément de colis de vêtements"

Dans le tabac-presse Le Marigny, à Châteauroux, il y a aussi de nombreux colis à venir chercher pour les clients. "C'est une grosse activité pour nous. Ça tourne, on en reçoit entre 60 et 70 par jour. Il y en a beaucoup plus depuis quelques mois", constate Alice, l'une des vendeuses. "Les gens ont moins envie d'aller dans les magasins. Et puis sur Internet, il y a souvent des offres plus intéressantes que dans les commerces", assure-t-elle. La peur du Covid-19 pousse certains clients à ne plus se rendre en magasin. "Je regarde sur Internet ce dont j'ai envie, je commande et je n'ai pas des heures à passer en voiture et dans les magasins. Pour les livres et les disques, je n'ai pas besoin de conseils. Je sais ce qui me plaît", explique Pascal, qui se promène un colis sous le bras.