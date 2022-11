"C'est la loi du marché" : les hôteliers se défendent sur la hausse des prix à Noël à Strasbourg

Le prix des nuits sera encore plus élevé à Strasbourg à Noël à cause de la hausse des charges des hôteliers

C'est le retour du marché de Noël sans contraintes en Alsace . Et donc le grand retour des touristes du monde entier pour cette édition 2022. Les hôtels alsaciens sont tous quasi-complets jusqu'à 31 décembre. Et loi de l'offre et de la demande oblige, les prix des nuits d'hôtel ont grimpé cette année encore sur la période.

"On a payé 240 € pour une nuit pour trois dans un petit hôtel du centre-ville. On a rarement payé aussi cher lors d'un voyage, mais on a comparé, c'était bien placé et j'avais des chèques-vacances", raconte Mélanie venue de région parisienne avec ses parents. "Ce n'est pas étonnant, vu le cadre, l'ambiance, la popularité de l'événement, estime Natacha, qui a payé 1200 euros pour quatre nuits à trois. On vient de Londres donc franchement ça nous parait pas énorme, même si c'est assez cher objectivement."

15 % plus cher qu'en 2019

"Si vous faites du ski dans les Alpes, les hôtels sont aussi plus chers en février" justifie Véronique Siegel la présidente de l'UMIH 67 (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie). Elle refuse l'idée d'une hausse exorbitante des prix et explique pourquoi les chiffres sont encore plus élevés cette année qu'en 2019, la dernière année de référence, car sans covid: "On est sur une hausse moyenne de 15 % mais c'est juste pour compenser la hausse des prix de l'énergie et des salaires. Et puis, la plupart des hôteliers doivent aussi rembourser le prêt garanti par l'État. Ça représente 6,5% du chiffre d'affaire tous les mois."

Quant à la hausse des prix sur la période, "c'est la loi du marché", justifie Yasmine, la responsable accueil d'un hôtel situé à cinq minutes du centre ville. "Il n'y a pas de miracle en haute-saison. Le prix des nuits est en moyenne 30% plus élevé sur la période par rapport au prix moyen."

Et comment ces prix sont déterminés ? "C'est du yield management, comme pour les avions et les trains. On fait ça au jour le jour, en fonction des concurrents. En tant qu'hôtel 3 étoiles, on ne peut pas être plus cher qu'un quatre étoiles par exemple, mais nos prix évoluent en fonction de la demande. C'est la loi du marché."

Selon l'UMIH, beaucoup d'hôteliers misent beaucoup sur cette édition du marché de Noël, après une édition 2021 marquée par une baisse de 25 à 30% de la fréquentation habituelle.