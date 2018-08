Le carburant est de plus en plus cher en France. Le diesel affiche actuellement 1,44 euros le litre, en moyenne. Résultat : les automobilistes sont de plus en plus nombreux à se rendre à la frontière pour faire leur plein.

Pays Basque,

Vous l'avez sûrement remarqué, le prix des carburants est à nouveau reparti à la hausse ces derniers mois. Le gazole, carburant le plus vendu en France (environ 80% des volumes), est à 1,44 euros en moyenne le litre, quand les stations espagnoles, elles, affichent 20 voire 30 centimes de moins...

Conséquence, : les automobilistes sont de plus en plus nombreux à se rendre à Dancharia ou Irun pour "faire le plein" et les stations se frottent les mains... Notre reportage à Béhobie, à Irun :

Le diesel 20 centimes moins cher à Béhobie, à Irun Copier

La diesel a augmenté de 20%

Le gazole est le carburant qui a connu la plus forte hausse en un an: environ 20% d'augmentation. Cela est dû en partie à la volatilité des cours, mais surtout aux mesures fiscales entrées en vigueur. Cette année, le gouvernement a augmenté les taxes sur le diesel d'environ 10%. Il souhaite faire converger les prix de l'essence et du diesel d'ici deux ou trois ans.