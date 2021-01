"C'est lassant", "on ne nous accompagne en rien" : les réactions en Occitanie aux annonces de Jean Castex

On ne pourra pas retourner de sitôt au restaurant ou au théâtre. Le premier ministre Jean Castex annonce la prolongation de leur fermeture ce jeudi 7 janvier. Chez les professionnels en Occitanie, la lassitude et la colère s'installent.

Toujours pas de réouverture en vue pour les salles de sport, les théâtres, les cinémas, les bars ou encore les restaurants.Le premier ministre Jean Castex annonce la prolongation de leur fermeture ce jeudi. "Malheureusement, nous nous y attendions (...) mais on espérait une main tendue, et cette main tendue n'arrive pas" réagit Philippe Belot, vice-président de l'Umih, l'Union des métiers et des industries de l’hôtellerie et de la restauration, en Haute Garonne. Francis Azéma, directeur du théâtre du Pavé à Toulouse, était lui un peu plus optimiste : "On était pas fous, on savait très bien que cela allait sans doute mal se passer, mais on avait quand même ce petit espoir de pouvoir rouvrir fin janvier".

La lassitude des professionnels à l'arrêt

Le vice-président de l'Umih en Haute-Garonne réclame un vrai accompagnement; "On est pas des quémandeurs, on ne mendie pas à la sortie de l'église, ou de Matignon d'ailleurs. Ce que l'on demande c'est une juste compensation du préjudice que l'on subit" peste Philippe Belot. Du côté du directeur de théâtre Francis Azéma, la lassitude est plutôt morale : "On reporte à chaque fois notre ouverture. Il y a une impatience qui naît. On a beau aimer notre métier, le faire avec passion, y a une lassitude qui commence à s'installer."

On se dit : est-ce que cela vaut le coup que cela continue ?

Décentralisation de la vaccination

Le premier ministre Jean Castex a également annoncé une décentralisation de la stratégie de vaccination. Une mesure que réclamait depuis plusieurs jours de nombreux élus locaux. Jean-Marc Vayssouze Faure, maire de Cahors, et président de l'Union régionale des maires d'Occitanie, se félicite d'avoir été entendu. Pour autant, il n'est pas dupe : "Ce discours, on l'a déjà entendu plusieurs fois. Souvent d'ailleurs après des difficultés. Je pense à l'épisode des masques, où les collectivités ont du se mobiliser. À chaque fois on promet de solliciter les collectivités locales, et à chaque difficulté on a l'impression que c'est la même chose, que l'on est mis à l'écart" commente l'élu.