Stellantis Sochaux basculera sur son nouvel atelier de montage, le 7 février 2022

Sochaux 2022, c'est tout de suite. A l'usine Stellantis de Sochaux, le tout nouvel atelier de montage a commencé à fonctionner timidement la semaine dernière. La voiture dite "tortue" est passée avec trois semaines d'avance sur le calendrier initial. "La tortue" est ce tout premier véhicule destiné à opérer les réglages de la nouvelle ligne de production.

On apprend ce mardi lors du CSE de fin de mois que cette ligne sera pleinement opérationnelle le lundi 7 février avec le basculement de la tournée A de l'actuel système 2 vers le nouveau montage.

"C’est la tournée A qui inaugurera l’atelier", explique la direction de l'usine de Sochaux. "Après une séance d’accueil et de formation, des runs devraient être organisés avant le basculement définitif de la tournée A le lundi 7 février".

Par ailleurs, tous les samedis de décembre seront travaillés. Et le départ en congés des fêtes se fera à l'issue des séances de travail du jeudi 23 décembre. Rappelons que l'équipe de nuit revient à Sochaux lundi prochain 6 décembre, après trois mois d'absence.

La production sur le système 2 reprendra le mercredi 5 janvier à 5h en tournée A. "L’équipe de lancement du nouveau Montage Sochaux 2022 sera pour sa part à pied d’œuvre dès le lundi 3 janvier, 5h pour les dernières mises au point", explique encore la direction

En janvier, le calendrier devrait rester soutenu avec les samedis et un dimanche en H+, dont une première séance d’ores et déjà programmée le samedi 8 janvier.

Par ailleurs, le protocole sanitaire dans les sites Stellantis de France passe à un niveau supérieur. Gestes barrières, réunions physiques basculées en distanciel et télétravail privilégié chaque fois que c'est possible. "Port du masque obligatoire, respect des distanciations, lavage régulier des mains, auto-surveillance et aération régulier des espaces sont autant de mesures sur lesquelles nous ne pouvons pas nous relâcher", précise encore la direction.