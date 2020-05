"C'est le calme avant la tempête" estime le président du tribunal de commerce de Nancy

Après 10 jours de déconfinement, le tribunal de commerce de Nancy tourne toujours au ralenti. "Le calme avant la tempête" prévient son président Charles Cunat qui s'attend à une augmentation significative des procédures dans les jours qui viennent. Entre le 1er janvier et 12 mai 2020, le tribunal a enregistré 63 ouvertures de procédures collectives, contre 166 à la même période l'an dernier soit une baisse d'environ 38%. Et seulement 11 procédures pendant le confinement .

"Les créanciers ne peuvent plus assigner les entreprises pour demander l'ouverture de procédures, analyse Charles Cunat. Il évoque également le "report des charges sociales et fiscales, les prêts garantis par l'Etat, et le chômage partiel" qui permettent, pour l'heure, de limiter la casse. Mais dans les semaines qui viennent la tendance pourrait s'inverser.

D'autres solutions que la liquidation ou le redressement judiciaire

Le tribunal se prépare donc à une reprise brutale de son activité. "Ce que l'on souhaite, c'est que les entreprises en difficulté fassent appel à la cellule de prévention. Un juge pourra alors leur expliquer toutes les pistes possibles", explique le président du tribunal de commerce nancéien. "Il existe d'autres solutions que la liquidation ou le redressement judiciaire", précise t-il : par exemple, des "mandats ad hoc et des conciliations qui permettent de trouver un accord avec les principaux créanciers, fournisseurs ou les banques", précise t-il.

Quant aux secteurs les plus menacés, Charles Cunat prévoit des difficultés majeures chez les sous-traitants de tous secteurs, ainsi que dans la restauration et le spectacle.