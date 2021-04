C'est le moment de faire sa déclaration d'impôts sur le revenu

La campagne de déclaration des revenus vient de commencer. Une déclaration obligatoire même si on ne paye pas d'impôt (44,12% des foyers fiscaux sont imposés dans le Puy-de-Dôme, 48,92% dans l'Allier). En 2020, l'impôt sur le revenu a rapporté 544 millions d'€uros dans le Puy de Dôme, 216 millions dans l'Allier.

Quand faire sa déclaration?

Les déclarations papier sont en train d'arriver dans les boites aux lettres. Elles ne sont plus envoyées qu'aux contribuables qui n'ont pas fait leur déclaration en ligne en 2019 et 2020. La date limite pour leur envoi est le 20 mai.

Sur internet, il est possible de faire sa déclaration depuis le 8 avril. Date limite pour les télédéclarations: le 26 mai pour l'Allier et le Cantal, le 1er juin pour la Haute-Loire et le 8 juin pour le Puy-de-Dôme.

Qui doit faire une déclaration?

Elle est obligatoire pour les 805.000 foyers fiscaux auvergnats.

Comment ?

La déclaration peut toujours se faire sur papier même si c'est de plus en plus rare. Par exemple 84,83% des foyers du Puy-de-Dôme font désormais leur déclaration en ligne, 31% de plus en 2020.

Une information à distance

L'accueil du public dans les centres des impôts est fortement réduit. Plus question de voir comme par le passé de longues files d'attente devant les centres des impôts, d'autant plus que dans 80% des cas, les contribuables avaient une question assez simple, à laquelle il est possible de répondre au téléphone. Une plateforme téléphonique est donc mise en place au 0 809 401 401. Ce sont obligatoirement des agents des impôts (les agents auvergnats y participent) qui répondent. Si cela ne suffit pas, il est possible de se rendre dans un centre des impôts mais uniquement sur rendez-vous.

Des permanences seront également assurées dans les nouvelles maisons France Service. Pour savoir quand elles ont lieu, vous pouvez contacter le centre des impôts de votre département. Enfin il existe toujours la possibilité de poser une question via la messagerie sécurisée sur impôts.gouv.fr.

Les (rares) nouveautés de l'année

Ce sera la deuxième année de la déclaration automatique qui sera élargie avec de nouvelles informations ajoutées dans la déclaration.

Un assistant virtuel (type Chatbot) sera disponible sur la page d'accueil de l'espace personnel pour répondre aux questions simples.

L'application mobile a été totalement rénovée et permet notamment de valider la déclaration automatique.

La grande nouveauté: une seule déclaration pour les indépendants

Les artisans, commerçants, libéraux devaient jusqu'à présent faire deux déclarations: une pour les impôts et une pour l'URSSAF. A partir de cette année, ils n'auront plus qu'une seule déclaration commune, avec quelques rubriques supplémentaires. Seules ces rubriques seront communiquées à l'URSSAF pour permettre le calcul des cotisations sociales. Cette déclaration unique ne concerne pas pour le moment les auto-entrepreneurs et quelques autres indépendants.