"C'est le pire été que nous ayons passé", à la SPA de Bayonne, les abandons et la maltraitance augmentent

C'est un été qui a été très compliqué pour la SPA de Bayonne. Environ 250 animaux, des chiens et des chats ont été recueillis en juillet et août. il y a eu des abandons mais aussi beaucoup de signalements pour maltraitance animale. Une semaine de sensibilisation est organisée par la SPA au sujet de la maltraitance animale à partir du 29 septembre.

Pour Joëlle Turcat, présidente de la SPA de Bayonne, qui y travaille depuis 22 ans, c'est "la pire année que nous ayons connue." Des abandons quotidiens, des signalements de maltraitance hebdomadaires, il y a eu beaucoup de travail pour les 15 salariés du refuge animalier bayonnais.

Il y a encore 120 chats à la SPA de Bayonne au mois de septembre © Radio France - Eloïse Roger

Même après l'été, le refuge déborde

Leur agrément pour 100 chiens a été dépassé cet été. Pour les chats ils sont montés jusqu'à 125 et encore en ce moment, ils en ont encore une centaine et le refuge affiche complet en cette fin septembre. Parmi les causes de cette hausse d'abandons, il y a l'inflation.

Parmi les salariés de la SPA, il y a Valentin, cela fait cinq ans qu'il travaille auprès des chats du refuge de Bayonne. "Cette année on a eu beaucoup, beaucoup, d'animaux. Heureusement la plupart étaient en très bonne santé et ont pu être vite adoptés. Mais ce qui pose encore problème en ce moment ce sont les chatons, il nous en arrive encore et de très jeunes. La période des chatons doit se terminer ce mois-ci mais on s'attend encore à en accueillir en octobre." Il y a actuellement 120 chats à la SPA de Bayonne.

Valentin travaille à la SPA de Bayonne, auprès des chats, depuis cinq ans © Radio France - Eloïse Roger

Du côté des chiens, le refuge est complet aussi. "On a beaucoup de gros chien, notamment des Molosses et des Malinois, raconte Joëlle Turcat, la présidente de la SPA de Bayonne. Ces gros chiens, au départ, ce sont des coups de cœur de propriétaires pour certaines races. "On a eu des Husky aussi, les gens craquent pour leurs beaux yeux bleus mais ce sont des chiens de travail, pareil pour les Border Collie, ce sont des chiens de berger qui sont derrière des moutons en temps normal. Alors si on les enferme dans un appartement sans trop les sortir, évidemment ça fini mal."

La maltraitance en constante augmentation

"Peut-être qu'avant ce n'était pas assez connu, les gens n'osaient pas dénoncer mais pour autant la maltraitance animale augmente, constate Joëlle Turcat, la présidente de la SPA de Bayonne. On reçoit entre 20 et 25 plaintes par mois". La présidente dit aussi se constituer partie civile dans une quinzaine d'affaires par an pour maltraitance animale. "La maltraitance animale elle est environ à 98% exercer par des hommes", poursuit Joëlle Turcat.

Pour sensibiliser le plus grand nombre, la SPA de Bayonne organise une semaine d'événements liés à la maltraitance animale. Du vendredi 29 septembre au mercredi 4 octobre intitulée "L'animal dans la cité". Au programme, plusieurs conférences, formations et ateliers sont prévus.

Des événements pour sensibiliser le plus grand nombre

Parmi les temps forts de cette semaine, un ciné-débat est prévu à 19h à la Maison des associations de Bayonne, vendredi 29 septembre autour du film "Zoo, une cage dorée ?" d'Erika Reyburn. Une journée portes ouvertes à la SPA de Bayonne et des ateliers de sensibilisation pour petits et grand auront lieu au centre commercial Ametzondo le 30 septembre entre 9h et 18h.

Mardi 3 octobre entre 13h et 17h aura lieu une formation intitulée "Gérer une situation opérationnelle impliquant un animal" donnée par Céline Gardel, capitaine de Police et présidente de l'association Les 4 pattounes à destination des magistrats, des élus, et des forces de l'ordre.

Le lendemain, mercredi 4 octobre aura lieu, le matin, un cycle de conférences pour les étudiants en master à la faculté de droit de Bayonne. L'après-midi, le CDRE, le centre de documentation et de recherches européennes, accueillera des conférences ouvertes au grand public sur le thème de "L’animal comme objet/sujet de loisir". Loïc Dombreval ex-député porteur de la Loi de 2021 contre la maltraitance animale sera notamment présent.

À la SPA de Bayonne on recueille principalement des gros chiens comme des Molosse et des Malinois © Radio France - Eloïse Roger

La SPA lance d'ores et déjà un appel aux dons pour les aider à passer l'hiver.