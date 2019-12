"C'est le rush" : avant Noël, des milliers de colis stockés dans les points-relais

Châteauroux, France

À Châteauroux même, on compte 6 points-relais répertoriés. Dans des grandes surfaces, dans des bureaux de tabac, dans des magasins indépendants. C'est une activité supplémentaire pour ces commerces. Et une semaine avant Noël, les arrivées de colis sont très nombreuses. "On reçoit entre 150 et 180 colis à la journée en ce moment. C'est vraiment le rush jusqu'à Noël et même après parce qu'on aura les retours de cadeaux", explique Xavier Rivière, gérant du magasin Mondial Sports. Dans son arrière-boutique, il y a de tout : des cartons de chaussures, des vêtements, des télévisions, des meubles...

Ça déborde, il y en a de partout, il y en a derrière. C'est l'enfer, ça monte jusqu'en haut"

En ce moment, il ne chôme pas. Il a d'ailleurs un employé presque entièrement dédié à la réception et à la restitution des colis aux clients. "À un moment, on avait 1 000 colis en attente ! C'est une grosse demande de la part des clients. Beaucoup de gens achètent maintenant sur Internet pour Noël. Il y a des promos, il n'y a plus besoin de se déplacer, les frais de ports sont minimes. C'est plus intéressant que d'aller dans un magasin où on ne trouve pas toujours le produit", souligne Xavier Rivière.

Pas vraiment d'intérêt sur le plan économique

En moyenne, un commerçant qui fait point-relais touche entre 15 et 30 centimes par colis. Un peu plus en cas de colis de taille vraiment importante. "Financièrement, ça n'est pas super intéressant", reconnaît Xavier Rivière. Mais comme l'explique la gérante d'un bureau de tabac à Châteauroux, cela permet d'avoir du passage dans le commerce. "Ça fait du flux. On peut espérer avoir de nouveaux clients qui pourront acheter d'autres choses et ne pas simplement aller chercher leurs colis", explique Eleonore.