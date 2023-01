"C'est le seul commerce du coin" : à Bernaville, le prix de l'énergie menace l'avenir du supermarché

"Ils vont quand même pas fermer j'espère ?". Ce jour-là, les clients s'inquiètent devant la caisse du supermarché Coccinelle de Bernaville, dans la Somme. A la fin du mois de novembre, Florence Maréchal, la gérante, a reçu le tarif des nouvelles factures d'électricité qu'elle devra payer à partir du mois de janvier : 16 000€ par mois, contre 4000€ actuellement. Une augmentation subite, alors que son commerce ne génère qu'entre 10 000€ et 15 000€ de résultat net chaque année. La patronne a déjà prévenu ses huit salariés : si aucune solution n'est trouvée, il faudra fermer.

C'est juste ici, à quelques centaines de mètres de l'entrée du village, que les habitués viennent chercher une pièce de viande chez le boucher, faire un plein d'essence ou acheter quelques bricoles comme la presse locale ou un jeu à gratter. Aucun autre commerce ne propose ces services à plus de dix kilomètres à la ronde. "On trouve tout ici, pas besoin d'aller ailleurs", dit Rose-Marie, 84 ans, habitante de la commune. Cette habituée vit seule, ne conduit plus, alors ce sont les employés qui viennent la chercher chez elle pour lui permettre de venir faire les courses. "Ils ont la gentillesse de me prendre en voiture. Si cela ferme, comment je vais faire ? Les autres commerces sont à une quinzaine de kilomètres... ils s'en foutent de moi, ils ne viendront pas me chercher, il ont assez de clients"

Comme pour Rose-Marie, il n'est pas rare que le magasin dépanne les personnes âgées du village, ou livre gratuitement les habitants des alentours qui ont du mal à se déplacer.

Les habitués du supermarché s'inquiète pour l'avenir du magasin, le seul commerce à proximité du village de Bernaville. © Radio France - Damien Mestre

Beaucoup de clients s'inquiètent donc pour l'avenir de Bernaville : "Avant nous avions une quincaillerie, deux bars... il y avait tout ce qu'il fallait à Bernaville", raconte une habitante. "Ce supermarché est tout ce qu'il nous reste. S'il ferme, le village va mourir". Elles comme d'autres sont venus apporter leur soutien aux employés. "On se connaît tous, les caissiers nous appellent par notre prénom. Des fois il m'arrive de rester une heure juste pour discuter", sourit une habituée

Pas éligible au bouclier tarifaire

Théoriquement, le magasin pourrait être éligible au bouclier tarifaire, qui limite à 15% l'augmentation du tarif de l'électricité , car la structure emploie moins de dix salariés. "Mais notre chiffre d'affaire est supérieur à deux millions d'euros, ce qui nous met en dehors des critères", explique Florence Maréchal. Un chiffre important qui s'explique notamment par la présence d'une pompe à essence.

Depuis plusieurs semaines, des élus locaux tentent d'alerter les autorités. La municipalité, qui se dit très inquiète pour l'avenir du commerce, fait toutefois part de son "impuissance" et de son impossibilité d'avoir le moindre effet sur les tarifs de l'énergie. Natif du village et ancien édile, le sénateur Les Républicains Laurent Somon, essaye lui depuis plusieurs jours de contacter directement le gouvernement. Si le supermarché Coccinelle venait à disparaître, ce serait "une attaque contre la ruralité", conclut-il.