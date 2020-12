"C'est local et c'est meilleur !", une vingtaine de producteurs au marché de Noël fermier de Sarreguemines

A Sarreguemines, pas question de se passer de se passer de son marché de Noël fermier ! C'est la deuxième édition cette année et, malgré l'épidémie de coronavirus, les tonnelles sont présentes devant la mairie, sur le parking.

Une vingtaine d'exposants

Le marché de Noël 100% mosellan est ouvert entre 10 heures et 18 heures. Pour les producteurs locaux, il s'agit d'un rendez-vous très important. "On a eu une année très difficile", confie Jean-Marc Furmholtz, primeur de Moselle, "avoir ce marché nous permet de vendre un peu de notre production, sinon c'est perdu".

David, de la Maison Vagner est content de retrouver ses clients : "on a fait de la vente à emporter pendant le confinement, mais là, ça n'a rien à voir, on échange vraiment, on voit les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer jusqu'à nous !"

Les Mosellans au rendez-vous

Les bras chargés, Cécile commence déjà ses courses pour le réveillon "on a pris de la glace ici, elle est excellente", se réjouit-elle. Sur le marché, la part belle est donnée aux produits festifs : escargot, foie gras, sans oublier les alcools de mirabelle.

D'ailleurs, pour Kevin aussi, ce sera un réveillon 100% produits locaux.

Pourquoi aller au supermarché quand on a tous ces supers producteurs locaux ici ? En plus, c'est meilleur.

Le marché de Noël fermier de Sarreguemines est encore ouvert ce dimanche entre 10 heures et 18 heures. Une quinzaine d'autres commerçants, non sédentaires, sont aussi présents, place du Marché.