C'est noël avant l'heure pour l'EHPAD du Tallud

On pourrait même parler d'un conte de Noël. L'EHPAD de la commune du Tallud, dans les Deux-Sèvres, a reçu un don de plus de 352 000 euros. Louis Guillemot, un agriculteur de la commune décédé en mars dernier, avait pris une assurance vie au nom de l'Ephad. L'homme a vécu toute sa vie sur la commune et il a fini ses jours dans cet EHPAD, situé près de Parthenay. A sa mort, Didier Voy, le maire de la commune, a reçu un coup de fil du Crédit agricole lui apprenant cette "une bonne surprise" : "Quand j'ai décroché, j'étais stupéfié d'une telle nouvelle ! Le crédit agricole m'avait d'abord informé d'une somme à six chiffres, sans me dire le montant exact", explique Didier Voy.

Un cadeau inespéré

Quelques jours avant d'entrer en EHPAD, Louis Guillemot avait dit au maire de la ville : "Si je suis bien soigné, tu ne le regretteras pas !" Choses promises choses dues donc ! Un véritable cadeau pour l'EHPAD "Les Feuillantines" puisque le lègue représente un tiers du budget annuel de fonctionnement de l'établissement. "C'est une vraie marque de respect et un profond remerciement pour le personnel de l'EHPAD qui l'a soigné", souligne Didier Voy, qui a créé un groupe de travail pour "bien utiliser" cette somme. Le maire souhaite améliorer le bien-être des résidents de. Le maire veut rendre hommage à cet habitant de la commune en donnant son nom à une salle de l'EHPAD ou un bâtiment public.