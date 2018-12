"C'est notre Bastille" : au Mans, les gilets jaunes déterminés à continuer à bloquer le dépôt pétrolier

Depuis une semaine tout juste, le dépôt pétrolier du Mans est bloqué par des gilets jaunes. Tous sont prêts à rester sur place le plus longtemps possible, en attendant l'intervention des forces de l'ordre.

Le Mans, France

Les gilets jaunes occupent le dépôt pétrolier depuis dimanche 2 décembre. Ils étaient arrivés dans la soirée, et depuis, ils ont installé plusieurs barricades pour empêcher l'accès au site. Une cinquantaine de manifestants se relaient pour tenter de rester le plus longtemps possible. Tous sont déjà satisfaits d'être sur place depuis une semaine. Mais ils sont déterminés à continuer leur action.

Le blocage du dépôt pétrolier, un emblème pour les gilets jaunes sarthois

"C'est notre place forte, c'est notre Bastille", assure David. "Ça fait une semaine qu'on entend qu'on va se faire déloger, mais on est toujours là. Tant qu'on ne voit pas nos copains avec le képi, on fera le pied de grue", poursuit ce gilet jaune mobilisé depuis plus de trois semaines. Des voitures de police passent régulièrement, parfois pour prendre des photos des barricades faites de pneus et de palettes de bois.

Les gilets jaunes s'organisent pour tenir le coup. Ils font réchauffer de la soupe, du café, du vin chaud. "On a droit à des gens magnifiques qui ont un cœur en or. Ils nous amènent de quoi manger. _On ressent un soutien du peuple, et ça, à l'Élysée, il ne l'aura jamais_. Il a trop fait mal à son petit peuple", estime Bruno.

Certains se préparent carrément à passer les fêtes de Noël directement sur place, dans le froid. Si les forces de l'ordre ne sont pas intervenues d'ici là.