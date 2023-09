"C'est notre dernière chance", les syndicats de Condat en Dordogne rencontrent le ministre de l'Industrie

"Les Condat" sont à Paris. Ce lundi 11 septembre, les représentants syndicaux de l'usine du Lardin-Saint-Lazare sont reçus à Bercy par le ministre de l'Industrie Roland Lescure. Les salariés, qui tiennent un piquet de grève depuis deux semaines et bloquent l'arrivée des camions sur le site, espèrent que la réunion aboutira sur une reprise de la ligne 4, même si certains sont résignés. L'entreprise Lecta a annoncé son arrêt et un plan social de 187 licenciements.

Au douzième jour de grève, vendredi dernier, Stéphane ravitaille les collègues pour le repas du midi. Son visage est à peine visible dans la fumée qui s'échappe du barbecue. "C'est notre dernière chance", lâche le salarié qui travaille ici depuis 23 ans. D'un point de vue personnel, il n'a même plus d'espoir : "Je sais que je vais passer à la trappe, que je vais être licencié".

Redémarrer la ligne 4

Mais le cinquantenaire se bat pour les plus jeunes et s'il était dans le bureau du ministre, il ne mâcherait pas ses mots : "Je serais grossier, il faut qu'ils se bougent le cul. Je n'aime pas la politique mais il y a qu'eux qui peuvent faire quelque chose". A ses côtés, Fernando gardera bien son téléphone dans sa poche toute la journée. "On devrait avoir des nouvelles lundi soir ou mardi, confie-t-il.

Les syndicats demandent la reprise de la ligne qui fabrique du papier couché © Radio France - Gabin Grulet

Les syndicats vont notamment demander au gouvernement de permettre le redémarrage de la ligne 4. "S'ils nous disent non, on aura fait toutes les étapes. Là on est au plus haut donc ce sera malheureusement finit et le plan social se fera", poursuit le salarié. Rémy, conducteur de machine sur la ligne 4, veut rester optimiste : "ça nous tient en haleine, on s'accroche après ce rendez-vous". Celui qui travaille dans l'usine depuis 33 ans pense que le gouvernement "peut faire reculer Lecta".

Un rachat ?

Laurent Romain, représentant Force Ouvrière, sera dans le bureau du ministre ce lundi 11 septembre. "On espère déjà qu'il connaît bien le dossier parce qu'au départ il avait dit au Sénat qu'on faisait du carton…", souffle le syndicaliste. Il explique venir à Bercy avec deux demandes. La première est donc le redémarrage de la ligne 4. Mais si ce n'est pas possible, les syndicats demanderont à l'Etat d'inciter Lecta à vendre l'usine.

"On est ouvert à toute proposition, que ce soit l'Etat ou une autre entreprise", ajoute le représentant CGT Philippe Delord. Mais ils doutent que l'entreprise espagnole soit d'accord. Quelque soit la réponse du ministre de l'Industrie, les négociations reprendront avec la direction dès ce mercredi 13 septembre. Mais les syndicats espèrent revenir sur le piquet de grève "avec une bonne nouvelle".