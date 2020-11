"C'est notre jardin !" : à Plomeur, une trentaine de personnes réclament l'accès à la mer

De la pointe de La Torche à Plomeur (Finistère), Anna Et Loeiza regardent la mer, de l'envie plein les yeux. "On a trop envie de surfer !" soupirent les adolescentes. Depuis le reconfinement, les plages sont accessibles mais la pratique de sports nautiques amateur est interdite. Et la grogne monte. Des appels à se mobiliser sur les plages entre 16 heures et 17 heures ont été lancés pour ce samedi 7 novembre. Appel auquel ont répondu Anna, Loeiza et une trentaine de personnes à La Torche. "La mer ici, c'est un peu notre jardin" glisse Fanchig, un manifestant.

L'initiative a été lancée sur les réseaux sociaux par Robin Falcone, surfeur quimpérois. "La pratique de sports nautiques est tout à fait compatible avec la situation sanitaire. Quand on est sur une planche de surf, on se tient naturellement loin les uns des autres", argumente le jeune homme.

120 surfeurs dans le Morbihan

Les participants à la mobilisation revendiquaient le droit de pratiquer leurs sports en mer, y compris si elle se trouve à plus d'un kilomètre de leur domicile. Jusqu'à 13 000 personnes se sont dites "intéressées" par l’événement Facebook...

Mais sur les plages, la mobilisation était bien moindre. Dans le Morbihan, les gendarmes ont recensé 120 surfeurs, tous en règle et munis d'une attestation professionnelle. Dans le Finistère, aucun rassemblement d'ampleur n'a eu lieu.