C'est officiel, la vente de pain est autorisée 7 jours sur 7 en Sarthe

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel : les boulangeries et dépôts de pains pourront désormais vendre du pain 7j/7 en Sarthe. Dans un communiqué publié ce mardi 12 octobre, la préfecture de la Sarthe annonce l'abrogation de l'arrêté datant de 2001 qui l'interdisait. La préfecture met en avant une consultation effectuée par la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) "auprès de l’ensemble des professionnels du secteur (boulangeries artisanales, chaînes de vente, grande distribution…). Cette concertation a montré qu’une large majorité des organisations professionnelles était favorable à une ouverture 7 jours sur 7 de ces points de vente."

La Fédération des boulangers de la Sarthe l'avait déjà annoncé sur France Bleu Maine ce lundi regrettant une décision qui revient sur l'arrêté de 2001. "C'est une très mauvaise nouvelle", avait alors réagi Nicolas Doire, le président de la Fédération des boulangers de la Sarthe. "C'était un principe d'équité. Cet arrêté permettait que les petites boulangeries et les grands distributeurs soient sur un pied d'égalité". Les petites boulangeries artisanales ne pourront pas de fait ouvrir 7 jours sur 7 "nous n'avons pas les effectifs pour cela". L'arrêté obligeait les boulangeries et autres points de vente à retirer le pain de la vente au moins un jour par semaine. Il n'y a maintenant plus de contrainte, si ce n'est "le respect des règles relatives aux repos et au temps de travail de leurs salariés" stipule la préfecture de la Sarthe.

Le résultat d'un long bras de fer

Dans le département, le conflit remonte à 2017, lorsque GL Arnage dépose un recours pour demander l'abrogation de cet arrêté. Sans réponse, la société saisit le tribunal administratif, qui rejette à son tour la demande en juin 2019. Mais elle saisit ensuite la cour administrative d'appel de Nantes, qui lui donne finalement raison le 18 mai dernier, enjoignant "le préfet de procéder à un nouvel examen de la demande de la société." La préfecture a donc réexaminé le texte et décidé de l'abrogé suite à cette consultation.