C'est officiel ! Puma devient le nouvel équipementier de l'OM

C'est la fin du suspens... L'OM et la marque Puma viennent d'officialiser, ce dimanche, leur futur partenariat. Un contrat de longue duré, sur 5 ans. L'un des plus gros jamais signé par le club marseillais.

On s'en doutait, surtout avec la campagne d'affichage lancée à Marseille depuis quelques jours. Mais ça y est, c'est officiel, le logo de Puma va bien remplacer les trois bandes d'Adidas sur les maillots de l'OM.

Puma, nouvel équipementier de l'Olympique de Marseille. Ce sera à partir de juillet 2018 et jusqu'en 2023.

C’est le plus gros contrat commercial de l’histoire du Club » (Jacques-Henri Eyraud, président de l'OM"

Pour l'instant, on ne connaît pas les détails de ce contrat, mais selon le journal l'Equipe, il devrait tourner autour de 15 millions d'euros par an, 50% de plus que ce que misait Adidas. Adidas, qui était en contrat avec l'OM depuis 1974 (hormis une parenthèse de 1994 à 1996).

Avec ce nouveau contrat, l'OM intégrera le top 3 des clubs soutenus par Puma aux côtés d'Arsenal FC et du Borussia Dortmund.