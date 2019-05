C'est parti pour la foire de Bergerac nouvelle formule

Bergerac, France

En 2016, la fréquentation de la foire de Bergerac touchait le fond. La chambre de commerce et d'industrie avait donc retiré ses billes et fermé définitivement, croyait-on, la vieille foire. Un nouvel organisateur s'est présenté. Sérieux. L'entreprise d'événementiel périgourdine Alliance Expo organise déjà les salons de l'automobile et du camping-car, elle n'a donc eu aucun mal à entraîner la majorité des exposants à sa suite. Ils sont 250 sur trois jours.

Une ville comme Bergerac mérite d'avoir sa foire" -Franck Trottier exposant à Bergerac depuis une quarantaine d'années.

"Moi j'y crois", dit Franck Trottier, exposant automobile de 52 ans. Il était déjà sur la plaine de Piquecailloux à 12 ans avec ses parents qui vendaient des cheminées. Il a pris la relève avant de se tourner pendant 20 ans vers la vente de cuisine toujours à la foire de Bergerac, puis récemment les voitures. "Le nouveau concept est intéressant avec une foire plus courte, des spectacles, elle a l'air séduisante. Il faut donner sa chance aux organisateurs et on fera le bilan après".

C'est une fierté d'être à la foire de Bergerac" - Cédric Lougrat, vendeur de camping-car.

Cédric Lougrat, cogérant de la société Passion-Camping de Bergerac a suivi le nouvel organisateur les yeux fermés. Son entreprise a besoin de la foire dit-il. "C'est vraiment nécessaire pour la visibilité, pour la relation avec les clients, c'est une grosse pub et c'est du commerce. Le bassin bergeracois est en plein développement et il y a vraiment du commerce à faire. La dynamique qui a été mise cette année est très importante et a fait revenir les exposants. C'est quelque chose de très important et une fierté d'être à la foire de Bergerac' dit Cédric Lougrat. On attend maintenant l'avis du public qui a jusqu'à ce dimanche pour répondre présent. La foire est ouverte ce samedi de 11 h à 23 h et ce dimanche de 10 h à 19 h.