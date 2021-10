C'est parti pour la foire expo de Perpignan !

Si vous avez besoin de refaire votre cuisine ou votre véranda, la foire expo de Perpignan a ouvert ses portes ce jeudi matin au parc des expos de la ville. "200 exposants participent cette année, détaille Frédéric Guillaumon, le président du parc des expos et adjoint à la mairie de Perpignan. C'est une foire très attendue parce que les deux dernières foires de printemps, qui sont plus importantes, ont été annulées en raison de la crise sanitaire or, les foires, c'est l'occasion pour nos entreprises de remplir leurs carnets de commandes".

Les entreprises présentes viennent quasiment toutes des Pyrénées-Orientales. "Nous avons les sociétés habituelles : celles du bâtiment, de l'automobile ou de l'aménagement intérieur mais cette année, nous recevons pour la première fois la french tech avec un certain nombre de start-ups de Perpignan. "

La foire expo de Perpignan est ouverte de 8h à 20h jusqu'à lundi soir (22h vendredi). L'entrée coûte 5 euros pour les plus de 16 ans. Un pass sanitaire est exigé à l'entrée mais l'Agence Régionale de Santé a aussi installé une tente afin de réaliser des tests rapides sur place.